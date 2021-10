Zwei Tore nach schwierigen Monaten – Dieser junge Schweizer brilliert in der Champions League Lange spielte Noah Okafor in Salzburg kaum eine Rolle. Am Mittwoch traf er in der Champions League zweimal – und feiert schon jetzt seine beste Saison. Samuel Waldis

Noah Okafor erzielt das 3:1. Es ist sein zweiter Treffer des Abends, der ihm die ersten Champions-League-Tore einbringt. Kevin Mbabu (Nummer 19) schaut seinem Landsmann zu. Foto: Keystone

Was Noah Okafor in seiner Karriere gerade erlebt, muss sich wie eine grosse Genugtuung anfühlen. Darauf deuten seine Äusserungen auf Instagram hin. Nach zwei Toren für die Schweizer U-21-Nationalmannschaft gegen die Niederlande schrieb er zum Beispiel: «Prove them wrong.» Beweise ihnen das Gegenteil – all jenen, die in den letzten Monaten nicht mehr an Okafor geglaubt haben.

Im Januar 2020 hatte der Stürmer den FC Basel verlassen und bei RB Salzburg einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Aus dem FCB war zu vernehmen, dass der Spieler ungeduldig gewesen war und diesen Transfer in die hochpolierte Welt des RB-Universums unbedingt gewollt hatte – obwohl er in den Augen vieler zu früh kam. Der damalige Sportchef Ruedi Zbinden sagte etwa, dass Okafors Ausbildung noch gar nicht abgeschlossen sei.

Und tatsächlich stockte es danach zum ersten Mal in seiner Karriere. In Basel hatte sich Okafor problemlos durch die Juniorenteams hochgearbeitet und wurde 2019 zum ersten Profi mit 2000er-Jahrgang, der in der ersten Mannschaft zum Einsatz kam. Okafor wurde zum besten Nachwuchsspieler der Super League gewählt und von Nationaltrainer Vladimir Petkovic in die Auswahl berufen.

Die Lösung für Okafor heisst: Matthias Jaissle

Doch seit seinen sieben Minuten in der Nations League gegen England wartete er auf ein Aufgebot für die Schweizer Nationalmannschaft. Das lag an seiner seiner Situation in Salzburg. Trainer Jesse Marsch setzte weniger auf ihn, als es Okafor sich erhofft hatte. Zudem erkrankte er an Covid-19, erlitt einen Muskelfaserriss, hatte sonstige muskulären Probleme und eine Oberschenkelverletzung.

Seit Marsch aber zu RB Leipzig gewechselt ist, läuft es Okafor. Der 33-jährige Trainer Matthias Jaissle, vom Partnerteam FC Liefering gekommen, setzt auf den Schweizer. Und dieser erzielte plötzlich seine Tore wieder.

Am Mittwoch traf er gegen Wolfsburg nach zwölf Minuten die Latte. In der 65. Minute erzielte er das 2:1, zwölf Minuten später das 3:1. Es sind Okafors erste Treffer in der Champions League. Auf Instagram verkündet er: «No words needed.»

Okafor setzt hinter seine Worte gleich acht Ausrufezeichen. So viele Tore hat er in 16 Saisonspielen geschossen. Noch nie hat er in einer Saison mehr Treffer erzielt, und es ist noch nicht einmal November. In dieser Form darf er sogar auf ein Aufgebot des neuen Nationaltrainers Murat Yakin hoffen.

Zuerst aber geniesst er die Genugtuung, die nach schwierigen Monaten in Salzburg so süss schmecken muss wie eine Mozartkugel.

Samuel Waldis schreibt über Menschen im Sport. Freischaffend für Tamedia und andere, früher für die TagesWoche (†2018). @samswald

