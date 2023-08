FCW trifft auf GC – Nach dem Testderby steht das erste Derby der Saison an Der FC Winterthur trifft am Samstag auf GC. Es ist ein Wiedersehen mit dem Ex-Trainer, das erste Derby der Saison und vor allem soll der erste Saisonsieg her. Gregory von Ballmoos

Yannick Schmid rutscht ins Leere. Cedric Itten bereitet das 2:0 für YB vor. Die Situation steht sinnbildlich für die aktuelle Form der FCW-Verteidigung. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Nein, die Spielplankomissäre der Liga meinten es nicht gut mit dem FC Winterthur. Zuerst gab es zwar ein Heimspiel. Doch gegen ein starkes Luzern ist der FCW auch zu Hause grosser Aussenseiter. Dann folgten die beiden schweren Auswärtsspiele bei Basel und YB – viel schwieriger kann man nicht in eine Saison starten.

Nach diesem Mammutprogramm zum Start steht der FC Winterthur am Tabellenende. Einen Punkt gab es gegen Luzern im Startspiel, dann folgten zwei 2:5-Niederlagen. Es sei aber nicht so, dass man grosse Fragezeichen habe, sagt Trainer Patrick Rahmen. «Wir wissen, dass wir ein schwieriges Anfangsprogramm haben. Wenn man das Gesamte anschaut, ist vieles auf dem rechten Weg», meint der Trainer und relativiert gleich selbst: «Natürlich haben wir das Bewusstsein, dass wir Sachen im Detail nicht so gemacht haben, wie wir uns das vorstellen.»

Auf dem rechten Weg war sein Team auch gegen Basel und YB, die Resultat fielen eher zu hoch aus. Zwei Tore kassierte der FCW in Basel nach Kontern in der Nachspielzeit und YB schenkte er die Goals gar einfach. «In der zweiten Halbzeit in Basel und gegen YB haben wir zu viel zugelassen», gibt Rahmen zu. Dabei habe man gar die eigene Grundausrichtung verlassen. Diese basiert noch immer auf einer stabilen Defensive. «Wir sollten souverän klären und nicht kreativ im Ballbesitz bleiben wollen», so Rahmen. Er denkt dabei etwa an die Situation von Yannick Schmid gegen Dan Ndoye in Basel. «Wenn du defensiv denkst, passiert das nicht», sagt Rahmen. In erster Linie sollen seine Spieler organisiert, kompakt und aggressiv stehen. Die vielen Gegentore macht Rahmen nicht an der Spielausrichtung fest, sondern an der fehlenden Konsequenz in den Duellen und beim Verschieben auf dem Platz. Man sei im Ballbesitz fast etwas zu euphorisch geworden, darüber habe man gesprochen.

Wenige Erkenntnisse aus dem Test

Da machte der FCW unter der Woche beim 1:1 im Test gegen den FC Zürich – und zwar gegen die erste Mannschaft des FCZ – bereits Fortschritte. «Gegen Ball waren wir wieder etwas besser, ausser beim Gegentor. Das war zu einfach», sagt Rahmen rückblickend. Es fiel, wie das 0:2 in Bern, nach einem Einwurf.

Viele mehr Erkenntnisse hat Trainer Patrick Rahmen aus dem Test aber nicht gewinnen können. Vor allem weil er Spieler einsetzte, die in der aktuellen Planung eine untergeordnete Rolle spielen. Markus Kuster, Basil Stillhart, Silvan Sidler, Samuel Ballet oder Luca Zuffi waren gar nicht im Aufgebot. Dafür stürmte Neftali Manzambi, der am Freitag beim Abschlusstraining mit den noch rekonvaleszenten Roy Gelmi und Carmine Chiappetta auf dem Nebenplatz trainierte. Er wird gegen GC wie auch Roman Buess nicht im Aufgebot sein. Dessen Adduktorenverletzung scheint langwieriger zu sein als zuerst gedacht. Zudem fehlt auch Francisco Rodriguez nach wie vor.

Zu seinem Debüt für den FCW könnte hingegen Musa Araz kommen. Der Neuzugang von Sion kommt langsam in Form, gegen Zürich hatte er einen soliden Auftritt. Trainer Rahmen sieht in ihm eine Nummer 8 – «einen Box-to-Box-Spieler», also eine Alternative zu Alexandre Jankewitz, wobei es wenig Gründe gibt, diesen zu ersetzen.

Wenig Erkenntnisse gab es aber auch, weil der Test gegen die erste Mannschaft und nicht wie eigentlich geplant gegen die U-21 des FCZ stattfand. Der Grund: Die U-21 verteidigt wie GC am Samstag in einer Viererkette, das «Eins» des FCZ aber in einer Dreierabwehr. Das gibt eine ganz andere Spielausrichtung – insbesondere was das Pressing anbelangt.

Gegen GC sei entscheidend, dass man ans Heimspiel gegen den FC Luzern anknüpfen könne, so Rahmen. «Sie haben ein sehr gutes Umschaltspiel und sind defensiv gut organisiert», beurteilt der neue Winterthur-Trainer die Zürcher.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.