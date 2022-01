Temperatur-Höchstwerte im Januar – Nach den Wärmerekorden kommt der Kälteeinbruch In der Nacht auf Mittwoch sank die Schneefallgrenze teils abrupt auf 500 Meter über Meer. Jetzt wird es stürmisch und kalt.

Am Dienstagnachmittag sind gemäss SRF Meteo in der Schweiz zum Teil neue Januar-Temperaturrekorde erreicht worden. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Am Dienstagnachmittag sind in der Schweiz gemäss SRF Meteo zum Teil neue Temperaturrekorde für den Monat Januar erreicht worden. So etwa in Aarau, Freiburg und Schaffhausen. In Aarau und Schaffhausen wurden 16,1 Grad und in Freiburg 16,0 Grad gemessen.

Ganz speziell sei die Situation in Einsiedeln gewesen, teilte SRF Meteo am Mittwochmorgen mit. Dort seien am Dienstag 14,5 Grad registriert worden. Das sei der zweithöchste Januarwert, nachdem der neue Januarrekord erst am 2. Januar mit 15,0 Grad aufgestellt worden sei. Gemäss SRF Meteo gab es bereits zwischen Samstag und Dienstag stellenweise fast täglich neue Rekordtemperaturen für den Monat Januar.

Die höchste Temperatur wurde am Dienstag in Gersau SZ gemessen. Das Thermometer zeigte wegen des Föhns 19,5 Grad an. Auch in Giswil wurden 19,0 Grad gemessen. Speziell waren aber auch die 18,7 Grad in Basel. Das war am Rheinknie die zweithöchste je aufgezeichnete Januartemperatur. Dies ist gemäss SRF Meteo besonders speziell, weil in Basel die Messreihe bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht.

Am Abend kam in der Schweiz dann – auch in tieferen Lagen – stürmischer Wind auf, beispielsweise in Thun mit einem Wert von 112 Kilometern pro Stunde oder in Plaffeien FR mit 98 Kilometern pro Stunde.

Neuschnee in den Skigebieten

Mit der Front gingen die Temperaturen rasch zurück. Am Mittwochmorgen um 3 Uhr schneite es gemäss SRF Meteo beispielsweise in Effretikon (ZH) auf rund 500 Metern über Meer. Die Schneefallgrenze liegt am Mittwoch im Mittelland bei einzelnen Schauern im Bereich zwischen 400 und 700 Metern. In den nördlichen Alpentälern fällt Schnee wahrscheinlich bis auf den Talboden.

Ab Freitag soll es auch bis ins Flachland schneien. Grössere Neuschneemengen sollen bis nächste Wochen am Alpennordhang zusammenkommen.

SDA/step

