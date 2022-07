«Apropos» – der tägliche Podcast – Nach der Flut: Ist Deutschland bereit für das nächste Hochwasser? 134 Menschen starben vor einem Jahr beim Hochwasser im deutschen Ahrtal. Die Schäden sind nicht mehr sofort sichtbar. Doch viele Betroffene fühlen sich bis heute alleingelassen. Dominique Eigenmann als Gast Philipp Loser als Host Mirja Gabathuler

In der Regel ist die Ahr im Bundesland Rheinland-Pfalz im Südwesten Deutschlands nicht mehr als ein Rinnsaal. Doch nach tagelangem Regen stieg der Wasserstand am 14. und 15. Juli 2021 innert Stunden auf eine Höhe von zehn Metern an. Wie eine Walze zogen die Wassermassen eine Schneise durchs Ahrtal, 134 Menschen ertranken oder wurden erschlagen.

Das Hochwasser hatte auch so verheerende Folgen, weil die Menschen schlecht vorbereitet waren, nicht wussten, wie sie sich richtig verhalten sollten, und weil der Krisenstab – geleitet von Lokalpolitikern – nicht funktionierte. Ein Jahr nach der Katastrophe sind die Aufarbeitung der Geschehnisse und der Wiederaufbau längst nicht abgeschlossen. Viele Menschen fühlen sich von der Politik alleingelassen. Dabei wäre jetzt der Zeitpunkt, um das Tal für künftige Hochwasser vorzubereiten – die mit dem Klimawandel immer wahrscheinlicher werden.

In einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos» ordnet Dominique Eigenmann ein, wie es zur Katastrophe kam – und was man aus den Fehlern von damals lernen kann. Gastgeber ist Philipp Loser.

Dominique Eigenmann ist seit 2015 Deutschlandkorrespondent in Berlin. Nach einem Studium der Germanistik und Philosophie in Zürich und Paris begann er 1994, für den «Tages-Anzeiger» zu schreiben. Mehr Infos @eigenmannberlin Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler

