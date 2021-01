Pilotprojekt mit Grossfirmen – Nach der Lehre weiter arbeiten Damit ihre Lehrabgänger eine Anschlusslösung haben, spannen Swisscom, Swiss Re, ZKB und das Stadtzürcher Sozialdepartement zusammen. Heinz Zürcher

Lehrabgängerinnen und -abgänger der ZKB können bei Bedarf bei Swisscom und Swiss Re Arbeitserfahrung sammeln. Foto: Nicola Pitaro

Die angespannte Wirtschaftslage stellt Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger vor grosse Herausforderungen. Damit junge Berufsleute ohne Anschlusslösung nach dem Lehrabschluss trotzdem Arbeitserfahrung sammeln können, haben sich Swisscom, Swiss Re, die Zürcher Kantonalbank und das Sozialdepartement der Stadt Zürich zusammengeschlossen. Gemeinsam bieten sie im Rahmen eines Pilotprojekts innerhalb der Projektpartner befristete Anstellungen für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger an.

Mit einer mindestens sechs Monate dauernden befristeten Anstellung in einem der beteiligten Unternehmen sollen die Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger die Chance erhalten, in einer anderen Branche oder in einer anderen Berufsrichtung Erfahrungen zu sammeln und eine neue Firmenkultur kennen zu lernen.

Ausbau bis Sommer 2021

Während der Anstellung erhalten die jungen Leute neben der On-the-Job-Ausbildung auch ein begleitendes Coaching durch Fachleute der Stadt Zürich. Die Stellenangebote werden auf einer eigens dafür konzipierten Plattform für die Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger der beteiligten Projektpartner ausgeschrieben. Für die Plattform und den Aussenauftritt des Projekts zeichnen vier junge Berufsleute aus den beteiligten Unternehmen verantwortlich.

Das Pilotprojekt mit dem Namen Stageway ist im Januar angelaufen umfasst derzeit zehn befristete Anstellungsverhältnisse. Bis im Sommer soll das Projekt auf weitere Partnerunternehmen, Branchen und Regionen erweitert werden. Dies auch im Hinblick darauf, dass sich die Situation für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger in den kommenden Monaten allenfalls noch verschlechtern könnte.