37' Ausgleich für den FCSG

Den Freistoss, der aus Alitis Foul entstand, schiesst Jordi Quintilla direkt ins Tor. Aus dieser Position, nahe an der rechten Seitenlinie, ist es ein unerwarteter Ausgleich für die St. Galler. Quintilla zielt an der Zwei-Mann-Mauer vorbei und weil Ceesay den Ball nicht trifft, schlägt dieser flach in der linken Ecke ein. 1:1.