Nach der Party kam das Fieber Ein fröhlicher Abend in einer Bar in Ischgl, eine heisse Nacht in einer Disco in Verbier: Wie sich das Coronavirus ­verbreitete. Bernhard Odehnal , Sylvain ­Besson , Julien Wicky

Laut und vor allem eng: perfekter Nährboden für ein Virus: Party in Verbier. Foto: PD

Reto Müller* liegt in einem Schweizer Spital im künstlichen Koma. Die Diagnose: Covid-19. Die Ärzte wollen sich nicht fest­legen, ob er wieder aufwacht. «Sie sagen, es ist alles kompliziert», erzählt Müllers Sohn.

Das Drama, das über die Aargauer Familie hereinbrach, nahm seinen Anfang am 7. März in Ischgl. Der 69-jährige Reto Müller fuhr für eine Ferienwoche mit drei Freunden ins Tiroler Skiparadies. An mehreren Abenden besuchten sie Niki’s Stadl, eine der typischen Après-Ski-Bars im Ort, wo der Alkohol in Strömen fliesst und die laute Musik Gespräche nur aus nächster Nähe möglich macht.