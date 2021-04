Primarschule Dinhard – Nach einem Jahr wird bereits wieder ein Schulleiter gesucht Im letzten Sommer verabschiedete die Primarschule Dinhard ihren Schulleiter nach über vier Jahrzehnten. Nun hat sein Nachfolger bereits wieder gekündigt. Jonas Gabrieli

Die Primarschule in Dinhard sucht einen neuen Schulleiter. Foto: Urs Baptista

Im letzten Sommer verabschiedete die Primarschule Dinhard Hansjürg Sommer. Der Schulleiter war insgesamt über 40 Jahre an der Primarschule aktiv. Seine Nachfolge trat Manuel Berger an.

Nun sucht die Primarschule in Inseraten erneut nach einem Schulleiter. Auf Anfrage bestätigt Gemeindeschreiberin Sibylle Niederer, dass Berger per Ende Juli auf eigenen Wunsch gekündigt hat. «Er gibt an, eine neue Herausforderung zu suchen.»

Kurze Anstellungsdauer im Durchschnitt

Karin Hasler, Präsidentin der Primarschulpflege, sagt: «Ich glaube, er hat es sich auf dem Land einfach anders vorgestellt.» Das sei unerfreulich, aber die durchschnittliche Anstellungsdauer eines Schulleiters liege gemäss einer Expertin heutzutage bei gerade noch 1,7 Jahren.

Erste Bewerbungen seien bereits eingetroffen, sagt Hasler. «Diese müssen wir aber zuerst noch genauer sichten.»

