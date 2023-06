Saisonrückblick der U-21 – Nach einer durchwachsenen Saison steht ein Umbruch bevor U-21-Trainer Fabio Digenti ist trotz Erreichen des Saisonziels nicht ganz zufrieden mit seinem Team. Vor allem bei der Mentalität müssten die Spieler Fortschritte machen, meint er. Gregory von Ballmoos

Der neue U-21-Coach Fabio Digenti schaut auf eine gute Saison zurück. Foto: Urs Kindhauser

Resultatmässig war es für die U-21 des FC Winterthur eine durchaus gelungene Saison. Das Saisonziel – der Ligaerhalt – wurde problemlos erreicht. Das «Zwei» schliesst die Meisterschaft in der 1. Liga Classic auf dem sechsten Platz ab. Mit dem Abstieg hatten die Winterthurer nie etwas zu tun. Das Fazit des Trainers ist trotzdem kritisch. Fabio Digenti, der die Mannschaft im Winter vom nach Zürich abgewanderten Murat Ural übernahm, zieht eine «durchmischte Bilanz».

Vor allem eine Phase im April störte den Trainer. «Mit dem Kosova-Spiel hatten wir einen Bruch», sagt er. In der Folge verlor sein Team fünfmal in Serie gegen Mannschaften, die in der Tabelle hinter dem FCW lagen. Vor allem die Mentalität des Teams passte dem Trainer dabei nicht. «Wir hatten zwar viele Verletzte und mussten mit einer sehr jungen Mannschaft spielen. Am Ende des Tages kam von den Führungsspielern einfach zu wenig», bilanziert Digenti.

Das sei jedoch nicht nur schlecht, denn so sehe man, bei welchen Spielern was fehle und auf welche man zählen könne. Auch hier nennt Digenti die Mentalität, die nicht gestimmt habe. «Ich habe in dieser Phase von denjenigen, die schon länger dabei sind, mehr erwartet», gibt der Trainer zu. Die Ausrede, dass das «Zwei» mit einem jungen Kader antreten musste, will er nicht gelten lassen. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden konnte das «Zwei» die Saison dennoch positiv abschliessen, auch weil einige verletzte Spieler zurückkamen.

Neu auch Talentmanager

Besser gefiel dem Trainer die Entwicklung von einigen jüngeren Spielern. Auf sie will er ab dem Sommer setzen. Es werde zu einem Umbruch im Kader kommen. «Wie dieser aussieht, ist noch unklar. Wir sind mit Hochdruck dran, die Mannschaft zu formen», so Digenti. Das Ziel sei klar: möglichst viele eigene Junge an oder in die 1. Mannschaft zu bringen. Ohne Spieler von extern gehe das jedoch im Moment noch nicht.

Trainer Digenti hat mittlerweile seinen befristeten Vertrag in einen unbefristeten umgewandelt und seine Arbeitsstelle bei einer Schweizer Grossbank gekündigt. Er ist ab August hauptberuflich beim FCW angestellt.

Als Talentmanager soll Digenti die jungen Spieler im Übergang von der U-21 in die 1. Mannschaft betreuen. «Wir müssen schauen, dass die Jungen nicht nur fussballerisch parat sind, sondern auch von der Mentalität her», erklärt Digenti. Denn über die richtige Mentalität könnten auch fussballerische oder körperliche Defizite wettgemacht werden, meint er. Dabei gehe es um eine Betreuung über den Fussballplatz hinaus. «Jeder junge Mensch hat eine Lehre oder macht eine Schule und hat private Herausforderungen. Da wollen wir eine Rundumbetreuung bieten.»

Aktuell sind «die Jungen» vor allem Noe Holenstein und Laurin Vögele, die letzte Saison bereits in der Super League aufliefen, aber auch Carmine Chiappetta, der bereits zum Kader der 1. Mannschaft gehört.

«Die Talente sind da, aber noch nicht in der Anzahl, wie wir uns das vorstellen», sagt Digenti. In der U-16 und der U-18 seien aber vielversprechende junge Fussballer, die ein solches Potenzial hätten. Ein Vorbild für den FCW könnte der FC Luzern sein. Die U-21 der Innerschweizer hat die Promotion League in diesem Jahr überlegen gewonnen. «Davon sind wir natürlich noch weit entfernt, aber der Weg stimmt», ist Digenti überzeugt. Man will kleine Schritte machen, diese sollen aber «verhebe».

