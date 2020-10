Trinkwasser in Weisslingen – Nach Fäkalbakterien ist nun Chlor im Wasser Weisslingen konnte die Fäkalbakterien beseitigen. Entwarnung gibt es aber trotzdem noch keine. Andrea Thurnherr

Weisslingen kämpft seit gut zwei Wochen mit Verunreinigungen im Trinkwasser. Foto: Marc Dahinden

Besserung ist in Sicht: Die Wasserproben aus Weisslingen waren am Montag frei von den Fäkalbakterien, welche die Leitungen in den letzten zwei Wochen verunreinigten. Das teilte die Gemeinde am Dienstag

auf ihrer Website mit.