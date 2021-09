Obergericht Zürich – Nach folgenschwerer Stuntfahrt: Obergericht bestraft nun auch Mitfahrer Jugendlicher Leichtsinn und viel Bier brachte drei junge Männer auf die Idee, eine Stuntszene zu filmen, die fatal endete. Erstinstanzlich wurde nur der Fahrer bestraft, das Obergericht entschied anders. Andrea Thurnherr

Am Zürcher Obergericht wurde am Donnerstag eine Stuntfahrt von vier jungen Männern verhandelt, die ein fatales Ende nahm. Foto: Urs Jaudas

Ein junger Mann liegt auf dem Dach eines fahrenden Autos und hält sich mit beiden Händen fest. Er wirkt angetrunken, jauchzt und klopft mehrmals mit einer Hand auf das Dach. Diese Szene ist in einem Video zu sehen, das am Donnerstag am Zürcher Obergericht gezeigt wurde. «Gib e chli Gas!», ist darin zu hören und: «Fahr schnell!»

Ein zweiter Beifahrer filmte die Szene und lehnte sich dafür mit Oberkörper und Gesäss aus dem Autofenster. Plötzlich verschwimmt das Bild und ein dumpfes Geräusch ist zu hören. Das Auto hat sich überschlagen.