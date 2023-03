Kantonsderby in der Super League – Nach vier sieglosen Spielen – GC gewinnt gegen Winterthur Gegen das Schlusslicht Winterthur zeigen die Grasshoppers keine überragende Leistung, erfüllen aber ihre Pflicht und gewinnen mit 2:1. Nicolas Kaiser Marcel Rohner

Dadashov und Schettine führen die Grasshoppers zum Sieg im Kantonsderby. Foto: Andy Mueller (freshfocus)

Nach vier Spielen ohne Sieg können die Grasshoppers und Giorgio Contini wieder jubeln: In der Partie gegen Schlusslicht Winterthur werden sie ihren Ansprüchen gerecht und gewinnen nicht unverdient mit 2:1. Die Partie beginnt gewohnt schleppend. Erst nach einer halben Stunde muss sich Kuster ein erstes Mal gegen Ribeiro beweisen – dessen Kopfball stellt den Winterthur-Goalie aber noch vor keine ernsthaften Probleme. Zehn Minuten später ist er dann aber bereits ohne Chance. Kawabe schickt Bolla tief, dieser legt quer für Dadashov – nach der zweiten zwingenden Chance führt GC mit 1:0.

Nach chancenarmen 45 Minuten verspricht da die zweite Halbzeit schon etwas mehr Spannung – neben den Fankurven herrscht auch auf dem Platz endlich Derbystimmung. Nur 100 Sekunden nach Wiederanpfiff gewinnt Di Gusto einen Zweikampf im Strafraum, seinen Pass lässt Buess durch, sodass der in der Halbzeit frisch eingewechselte Rodriguez freie Bahn hat, um den Ausgleich zu erzielen – mit dem ersten und einzigen Torschuss der Winterthurer.

Denn in der Folge fehlt dem FCW wie gewohnt die offensive Durchschlagskraft, um GC wirklich gefährlich zu werden. Es hilft nicht, dass neben Topskorer Ramizi gleich sieben andere Spieler verletzt oder krank fehlen.

Die entscheidende Szene ereignet sich nach etwas mehr als einer Stunde, als nach vereinzelten Chancen auf beiden Seiten können die Winterthurer den Ball für einmal nicht klären. Nach einem Gewusel im Strafraum und einer Parade von Kuster ist es dann schliesslich Schettine, der zum 2:1 erhöht. Und obwohl die Grasshoppers in den letzten Minuten wieder einige hochkarätige Chancen auslassen, gewinnen sie so gegen mehrheitlich ungefährliche Winterthurer – und sichern sich so den zweiten Sieg im Jahr 2023.

