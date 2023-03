Verkauf Zentrum Oberwis – Nach geplatztem Deal – Urnenabstimmung abgesagt Im Sommer hätten die Stimmberechtigten der Kirchgemeinde Seuzach-Thurtal den Verkauf des Zentrums Oberwis und den Neubau genehmigen sollen. Nun hat die Kirchenpflege die Abstimmung abgesagt. Fabienne Grimm

Das Zentrum Oberwis hätte an die Horlacher Immobilien AG verkauft werden sollen. Foto: Madeleine Schoder

Die Kirchenpflege Seuzach-Thurtal hat turbulente Wochen hinter sich. Nachdem sie Anfang März bekannt gegeben hatte, wer das Zentrum Oberwis kaufen soll, überschlugen sich die Ereignisse. An einer Infoveranstaltung in Seuzach äusserten mehrere Anwesende Kritik am Käufer, da dieser in der Vergangenheit mehrfach für Negativschlagzeilen gesorgt hatte. Die Kirchenpflege gab darauf bekannt, sie wolle den Verkauf neu beurteilen und im April wieder informieren. Nur einen Tag später zog sich der Käufer, die Horlacher Immobilien AG, vom Kaufvertrag zurück. In einer Recherche deckte diese Zeitung darauf weitere Details zum Vorgehen der Firma auf.