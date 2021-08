Integration in Neftenbach – Nach Jahren der Flucht im zweiten Leben angekommen Während Amina Mohammed Seid aus dem Sudan in die Schweiz flüchtete, sass ihr Mann in Israel in Ausschaffungshaft. Heute leben sie in Neftenbach. Eine Flüchtlingsgeschichte mit Happy End. Dagmar Appelt

Abdu Mohammed Seid und Amina Mohammed Seid sind seit drei Jahren wieder vereint. In Neftenbach haben sie ihr neues Zuhause gefunden. Foto: Enzo Lopardo

Amina und Abdu Mohammed Seid sind 35 Jahre alt und leben in Neftenbach als anerkannte Flüchtlinge. Sie haben zwei Kinder, ein Mädchen (10) und einen Jungen (3). Ihre Geschichte ist bewegend und ungewöhnlich. «Wir sind dankbar, dass wir hier eine Chance erhalten haben.»

Die beiden kennen sich von Kindsbeinen an. «Wir sind in einem Dorf in Eritrea aufgewachsen und gingen in dieselbe Schulklasse», erzählt er. Als Zwölfjährige floh Amina mit ihrer Familie in den Sudan. Zwischen ihrem Land und Äthiopien herrschte Krieg. Ihr Schulkamerad blieb mit seinen Eltern und Geschwistern in Eritrea.