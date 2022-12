SM im Geräteturnen – Nach kalter Nacht gelingt ein meisterlicher Auftritt Die Turnerinnen von Getu Flaachtal gewinnen an den Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen in Lausanne den U17-Meistertitel am Reck und holen drei weitere Medaillen. Renate Ried

Geräturnen Flaachtal überzeugte am Reck und holte sich den Meistertitel der U17. Foto: Harald von Mengden

An den SMV Jugend in Lausanne zeigten rund 2'500 Kinder und Jugendlichen ihr Können in der Gymnastik und im Geräteturnen. Dieses Jahr kam dem Anlass eine besondere Ehre zuteil: Die Sportministerin Viola Amherd erschien zu Besuch und liess sich von der Freude der Turnerinnen und Turner anstecken. Die kreativen und technisch hochstehenden Vorführungen begeisterten alle.

Gleich in der ersten Disziplin, dem Schulstufenbarren U17, ging es für die Turnerinnen des Getu Faachtal um die Titelverteidigung. Nach vier Siegen in Serie war die Anspannung gross. Nach der Übernachtung in einer sehr kalten Turnhalle und einem noch kälteren Frühstück – es gab nicht einmal ein warmes Getränk – zeigten die Turnerinnen eine gelungene Darbietung, die mit Bronze belohnt wurde.

Zeit um über den «verlorenen» Titel nachzudenken hatte man nicht, denn Flaachtal trat insgesamt in fünf Disziplinen an. Am Reck erhielten die Weinländerinnen als einziges U17-Team für die Programmzusammenstellung die volle Punktzahl. Zudem überzeugten sie mit der Ausführung und Synchronität, so dass sie sich nach 2019 wieder als U17-Schweizer-Meisterinnen Reck feiern lassen konnten. Hinzu kam zweimal Bronze der U13 am Reck und Schulstufenbarren. «Mit vier Podestplätzen und einer Auszeichnung sind wir überglücklich. Vor allem die Auszeichnung im U17 Boden mit allen 54 Mädels und so vielen «Kleinen» freut uns ganz besonders», erklärt Hauptleiterin Therese Lenherr.

Mit Platz 4 ebenfalls eine Auszeichnung erturnte sich die U17-Jugend des TV Effretikon an den Schaukelringen. Um knappe drei Hundertstel wurde das Podest verpasst.

