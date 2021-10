Katholische Kirchgemeinde Zell – Nach Kirchenknatsch: Neue Kirchenpflege gewählt Nachdem die Kirchenpflege wegen eines Streits mit den Rechnungsprüfern zurückgetreten war, hat die Gemeinde ein neues Gremium gewählt. Darin: zwei ehemalige RPK-Mitglieder. Fabienne Grimm

Die Katholische Kirchgemeinde Zell hat eine neue Kirchenpflege. Zwei der Mitglieder waren zuvor bei der Rechnungsprüfungskommission. Foto: Marc Dahinden

In der katholischen Kirchgemeinde in Zell soll endlich wieder Ruhe einkehren. Darauf hofft der neue Präsident der Kirchenpflege Christan Palm. Er wurde am 3. Oktober gemeinsam mit Roland Bischofberger und Thomas Lanter an einer ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung in die Behörde gewählt.

Das Besondere daran: Sowohl Palm als auch Bischofberger waren bis zu diesem Zeitpunkt Mitglied der Rechnungsprüfungskommission (RPK) der Kirchgemeinde. Ausgerechnet mit diesem Gremium hatte sich die Kirchenpflege über die letzten zwei Jahre zerstritten. Der Streit erreichte seinen Höhepunkt, als die ehemaligen Kirchenpflegerinnen ihren Rücktritt im September mit einem Schreiben der RPK begründeten.