Rückschlag für Radball-Duo – Nach Kreuzbandriss wird die WM ohne Pfungen stattfinden Die internationale Radballsaison ist für den RMV Pfungen gelaufen. In einem NLA-Spiel erlitt Torhüter Severin Waibel einen Kreuzbandriss. Daniel Frei

Nach der Verletzung von Severin Waibel (links) wird es für ihn und Bruder Benjamin Waibel in diesem Jahr nichts mit der WM. Foto: Urs Kindhauser

Vor einer Woche an der NLA-Runde in Liestal geschah es: Der Pfungemer Torhüter Severin Waibel stand nach einem Zweikampf im Spiel gegen Oftringen am Boden ab und überstreckte sich das Bein. Auch wenn er die Partie noch bis zum Schluss bestritt und Pfungen gewann, so war schnell klar: Severin Waibel kann nicht mehr weiterspielen. Luca Aeberhard ersetzte ihn in Liestal.

In den vergangenen Tagen dann die Gewissheit nach den ärztlichen Untersuchungen: vorderes Kreuzband gerissen, dazu drei weitere Bänder angerissen. Ende Monat folgt die Operation. An der Heimrunde vom vergangenen Samstag stand Altmeister Peter Kern im Tor. Unter anderem gewannen die Pfungemer gegen Leader Altdorf 5:3.

Wie es weitergeht, ist offen

Severin Waibel erlitt den Kreuzbandriss ausgerechnet im ersten Spiel, in dem sein Bruder Benjamin nach einer hartnäckigen Rückenverletzung sein Comeback gab. Ausgerechnet in dem Jahr, in dem die WM ausnahmsweise bereits im August statt im Spätherbst ausgetragen wird. Ausgerechnet gegen Ende der erfolgreichen Karriere der Gebrüder Waibel.

Wie es nun weitergeht, ist offen. Ein rascher Entscheid ist auch nicht notwendig. Die internationale Saison mit der WM und dem Weltcup ist dieses Jahr kein Thema mehr. Und die Nationalliga A pausiert nun sowieso bis September. Zudem steht der nationale Titelgewinn auch nicht mehr im Fokus.

«Zuerst muss die Operation erfolgreich verlaufen, und danach ist sechs bis neun Monate lang sowieso nicht an Radballspielen zu denken.» Severin Waibel ist sich seiner Situation bewusst. Sein Bruder Benjamin hadert noch mehr mit der Situation: Er kämpfte sich nach einem hartnäckigen Bandscheibenvorfall erfolgreich zurück und dann dies.

