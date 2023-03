Zentrum Oberwis in Seuzach – Nach Kritik: Kirchenpflege beurteilt Verkauf von Liegenschaft neu Die Reformierte Kirchgemeinde Seuzach-Thurtal legt den Verkauf des Zentrums Oberwis auf Eis. Dies aufgrund von Zweifeln an der Käuferschaft. Fabienne Grimm UPDATE FOLGT

Den Vertrag mit der Horlacher Immobilien AG hat die Reformierte Kirchenpflege Seuzach-Thurtal bereits unterschrieben. Nun will sie die Situation neu beurteilen, weil die Seriosität der Käuferschaft von verschiedener Seite angezweifelt wurde. Foto: Madeleine Schoder

Am letzten Dienstag gab die Kirchgemeinde Seuzach-Thurtal bekannt, dass sie für den Saal und das Kirchgemeindehaus im Zentrum Oberwis einen Käufer gefunden hat. Die Firma Horlacher Immobilien AG mit Sitz in Reiden bei Luzern will die Liegenschaften unweit des Seuzemer Bahnhofs für 4,7 Millionen Franken übernehmen. Ein entsprechender Mietvertrag wurde bereits unterzeichnet. Beurkundet ist er allerdings noch nicht. Nun teilt die Kirchenpflege mit, dass sie die Verkaufssituation gemeinsam «mit den betroffenen Gremien und Personen» neu beurteilen wolle.