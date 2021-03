Streit der Supermächte – Nach «Mörder»-Vorwurf: Putin fordert Biden zu Live-Debatte auf Der Kremlchef antwortet auf die Attacke des US-Präsidenten und macht einen überraschenden Vorschlag.

Wladimir Putin: «Wir werden unsere Interessen verteidigen.» Foto: Getty Images

Der russische Präsident Wladimir Putin hat seinem US-Kollegen Joe Biden eine Live-Debatte am Freitag oder kommenden Montag vorgeschlagen. Er lade Biden dazu ein, «unsere Diskussion fortzusetzen, aber unter der Bedingung, dass wir dies live tun, oder wie man es auch nennt ‹online’», sagte Putin am Donnerstag im russischen Fernsehen.

Zwischen Biden und Putin war es zuletzt zu einem offenen verbalen Schlagabtausch über die Medien gekommen. Bidens Sprecherin Jen Psaki machte am Donnerstag allerdings in Washington deutlich, dass es Biden nicht bedauere, Putin in einem Interview als «Mörder» bezeichnet zu haben. Biden habe «eine direkte Antwort auf eine direkte Frage gegeben», sagte Psaki.

Putin hatte sich in einer ersten Reaktion unbeeindruckt von der Verbalattacke Bidens gezeigt und erklärt, er wolle die künftigen Beziehungen zu Washington allein zu Moskaus Vorteil gestalten. Nach der Biden-Äusserung, er halte Putin für einen «Mörder», sagte der Kreml-Chef in einer Fernsehansprache am Donnerstag, man solle nicht von sich auf andere schliessen.

Putin wünschte dem 78-jährigen Biden auch «gute Gesundheit, ohne jede Ironie» und bekräftigte dann, dass Moskau sich nicht von Washington einschüchtern lassen werde. «Wir werden unsere Interessen verteidigen und mit ihnen zu Bedingungen zusammenarbeiten, die für uns vorteilhaft sind», sagte er.

«So etwas hat es noch nie gegeben»

Der russische Präsident meinte auch, dass Biden in den Spiegel schauen solle. Er warf den USA mit Blick auf ihre Geschichte einen «Genozid an den Indianerstämmen» vor und die Vernichtung von Schwarzen. «Die Vereinigten Staaten sind das einzige Land auf der Erde, das eine Atomwaffe abgeworfen hat – noch dazu auf ein Land ohne Kernwaffen: gegen Japan am Ende des Zweiten Weltkrieges, gegen Hiroshima und Nagasaki.» Dafür habe es keinen militärischen Grund gegeben. «Das war die direkte Auslöschung der zivilen Bevölkerung», sagte Putin.

Der Kreml hatte zuvor die Äusserungen Bidens über Putin als «sehr schlimm» bezeichnet. «Natürlich hat es so etwas in der Geschichte noch nicht gegeben», meinte Putins Sprecher Dmitri Peskow.

Biden hatte in dem Interview mit dem Sender ABC auf Nachfrage auch erzählt, er habe Putin bei einem Treffen in der Vergangenheit mal offen gesagt, er halte ihn für seelenlos. «Ich war allein mit ihm in seinem Büro.» Er habe Putin in die Augen geschaut und gesagt: «Ich glaube nicht, dass Sie eine Seele haben.» Putin habe ihn angeschaut und geantwortet: «Wir verstehen uns.»

Biden sagte mit Blick auf seine lange Vergangenheit als US-Vizepräsident und Senator, er habe in seiner Karriere mit vielen ausländischen Regierungschefs zu tun gehabt. Es sei wichtig, den anderen zu kennen. Und er kenne Putin ziemlich gut.

Zu Putins Konter auf das Interview äusserte sich das Weisse Haus nur knapp – ohne die verbale Auseinandersetzung weiterzudrehen. Bidens Sprecherin Jen Psaki sagte zu Putins Vorwürfen mit Blick auf die US-Geschichte, Biden sei der Ansicht, dass «ehrliche Selbstreflexion» zu den grossen Stärken der USA gehöre. Es gebe immer Weiteres zu tun und zu verbessern im eigenen Land.

Psaki betonte generell, die Meinungen von Putin und Biden gingen in vielem auseinander. Man sei sich aber einig in dem Bestreben, dass beide Länder in Feldern gemeinsamer Interessen zusammenarbeiten sollten. Diplomatie stehe für die USA an erster Stelle. Der US-Präsident werde sich bei Bedenken über bestimmte Themen aber nicht zurückhalten, «sei es mit Worten oder Taten».

«Sehr schlechte Beziehungen»

Rückhalt für Biden kam von der EU, die Putin die politische Verantwortung für Mordanschläge in Russland gab. «Es gibt leider eine lange Liste gescheiterter und erfolgreicher Mordanschläge gegen kritische und unabhängige Persönlichkeiten in Russland, darunter Politiker und Journalisten», sagte die Sprecherin des EU-Aussenbeauftragten Josep Borrell. «Sie wissen, dass Wladimir Putin als Präsident der Russischen Föderation letztlich Verantwortung für die russischen Behörden, Politik und Handlungen trägt.» Viele Fälle würden nicht untersucht, blieben ungelöst, die Täter würden nicht zur Rechenschaft gezogen. In zwei Fällen habe die EU Sanktionen verhängt.

Der Kreml machte zugleich deutlich, dass die russisch-amerikanischen Beziehungen «sehr schlecht» seien. Biden habe nun gezeigt, dass er kein Interesse habe, das Verhältnis zu verbessern.

Das russische Aussenministerium beorderte seinen Botschafter Anatoli Antonow nach Moskau zurück aus Protest gegen Bidens Äusserungen. Bei Konsultationen mit Antonow in Moskau solle nun der Zustand der Beziehungen mit den USA analysiert werden, hiess es. Der prominente Aussenpolitiker Konstantin Kossatschow bezeichnete Bidens Aussagen als völlig unzulässig. Der Vizechef des russischen Föderationsrats verlangte eine Entschuldigung und drohte weitere Schritte an, sollte diese ausbleiben. Der vorläufige Abzug des russischen Botschafters aus Washington sei bereits ein sehr ernster diplomatischer Vorgang.

Nach Ansicht der US-Geheimdienste hat sich Russland bei der Wahl im November für den damaligen Präsidenten Donald Trump eingesetzt und sich bemüht, Biden zu schaden. Der Kreml wies das zurück. Die Ablehnung gegen Biden in Moskau gilt als gross – vor allem wegen dessen Kritik an der Menschenrechtslage in Russland und wegen drohender schärferer US-Sanktionen. Biden hatte neue Strafmassnahmen gegen Russland angekündigt.

sda/nlu