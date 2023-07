Verkehr in Winterthur – Nach Problemen mit Grundwasser: Stadt testet Boden für Hegi-Tunnel Die Stadt Winterthur geht bei der Erschliessung von Neuhegi-Grüze über die Bücher. Das Tiefbauamt untersucht nun den Boden, um den Strassenverlauf neu zu planen. Valérie Jost

Ursprünglich hätte die Erschliessungsstrasse zur Autobahn beim Sulzer-Kreisel (oben rechts im Bild) ansetzen sollen. Doch das ist technisch kaum machbar. Foto: Madeleine Schoder

Neuhegi und Grüzefeld sollen einen direkten Zugang zum Autobahnanschluss in Oberwinterthur erhalten. So steht es seit 2017 im kantonalen Richtplan. Die Stadt plant am Verkehrskonzept des «zweiten Zentrums» schon rund zehn Jahre. Laut aktuellem Stand soll die neue Strasse mittels Tunnel unter Hegi zwischen den Knoten Frauenfelder-/Rietstrasse und Sulzerallee/Ohrbühlstrasse verlaufen.

Ob und wie das Projekt umsetzbar ist, ist aber unklar. 2021 räumte die Stadt «starke technische Vorbehalte» zur Linienführung laut Richtplan ein. Das südliche Tunnelportal wäre mitten im Grundwasserstrom der Eulach und in kiesigem Untergrund gelegen, das nördliche im Hochwasserrückhalteraum, sodass es bei Starkregen womöglich geflutet worden wäre. Das Tiefbauamt sah aber Lösungen, etwa durch das Verschieben der Portale. Mit einem 1,5-Millionen-Kredit läuft nun eine vertiefte Vorstudie.

Geodaten sind entscheidend für Tunnel

Für diese macht das Tiefbauamt nun geologische Untersuchungen vom Hegiberg über das Quartier Hegi bis zum Flugplatz Hegmatten. Das teilte die Stadt am Freitag mit. «Weil im Fokus der Vorstudie verschiedene Tunnelvarianten stehen, sind der Aufbau des Untergrunds sowie die Grundwassersituation entscheidend», erklärt Gert Delle Karth, Projektleiter beim Tiefbauamt. Im August werden, etwa durch Hammerschläge auf eine Stahlplatte, die Schallwellen sowie der elektrische Widerstand gemessen. Die Daten ergeben ein erstes, grobes Bild der Bodenschichten und Grundwasserströme.

Deshalb sind anschliessend weniger konventionelle Sondierungen nötig, die detaillierter, aber auch invasiver sind. Laut Delle Karth sind fünf Rammsondierungen geplant. Dabei wird der Widerstand des Untergrunds gemessen, indem eine Lanze in den Boden getrieben und die Anzahl nötiger Schläge gezählt wird. Bei anschliessenden Kernbohrungen wird an zwei Stellen ein Bohrkern entnommen und über längere Zeit der Grundwasserspiegel gemessen, da dieser variieren kann.

Keine Überraschungen erwartet

Die Vorstudie soll 2025 vorliegen. «Die Messergebnisse sind für die Linienführung und die technische Ausgestaltung der Erschliessung sehr wichtig. Sie liefern Klarheit zu den Möglichkeiten», so der Projektleiter. Während der vergangenen langen Planungszeit seien die technischen Aspekte neben dem Versuch, eine politisch mehrheitsfähige Verkehrslösung zu finden, zu kurz gekommen. Nun solle die Vorstudie die Basis für das spätere Bauprojekt liefern. Teil davon ist auch eine Verkehrszählung von letztem Monat, deren Ergebnisse laut Delle Karth aber noch nicht vorliegen.

Dass die bald erhobenen Daten der Umfahrung einen Strich durch die Rechnung machen könnten, glaubt er indes nicht: «Wir erwarten keine grundsätzlichen Überraschungen, die das Projekt plötzlich verunmöglichen würden.»

