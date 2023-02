Radballer Peter Jiricek – Nach sechs Jahren Pause kehrt der Weltmeister zurück Der Winterthurer Peter Jiricek hat unverhofft sein Comeback gegeben. Der dreifache Radball-Weltmeister hilft dem Team aus Pfungen, die WM-Träume zu verwirklichen. Daniel Frei

Peter Jiricek (links) trat am Cup-Finalturnier am Samstag in Mosnang an der Seite von Torhüter Severin Waibel für Schweizer Meister Pfungen an. Foto: Daniel Frei

Severin und Benjamin Waibel wollen in diesem Jahr unbedingt ihren ersten WM-Titel gewinnen. Dann wurden die Gebrüder aus Pfungen im Januar jedoch jäh gestoppt: Drei Tage vor dem Meisterschaftsstart erlitt Feldspieler Benjamin Waibel einen Bandscheibenvorfall. Er spielte die Runde mit Schmerzen, musste aber eingestehen, dass es so nicht geht.

Severin Waibel suchte auf die Schnelle einen Ersatzspieler, der konkurrenzfähig genug war, um am Cup-Finalturnier von letztem Samstag die wichtigen Punkte für die Schweizer WM-Selektion einzuspielen. Er wurde fündig: In Peter Jiricek, dem dreifachen Weltmeister aus Winterthur, der vor sechs Jahren vom Spitzensport zurückgetreten war. Seither bestritt Jiricek für seine Kollegen aus Pfungen im Februar eine NLA-Runde, den Cup-Halbfinal und jetzt das Cup-Finalturnier.

«Jedem anderen Team hätte ich abgesagt, denn ein Comeback suchte ich nie.» Peter Jiricek, dreifacher Weltmeister

Bis heute trainiert Jiricek mit seinem Partner Marcel Waldispühl aus Freude am Sport einmal pro Woche zusammen mit den Gebrüdern Waibel und dem Winterthurer NLA-Team Baumann/Russenberger. «Ich habe Severin nur zugesagt, weil wir seit über zehn Jahren zusammen trainieren und daraus auch eine sehr enge Freundschaft entstanden ist. Jedem anderen Team hätte ich abgesagt, denn ein Comeback suchte ich nie», erklärt Jiricek, der diesen Dienstag 45-jährig wird.

Aber einfach ist es auch für den Weltmeister von 1999, 2002 und 2009 nicht. «Wir sind beides defensiv starke Spieler. Für ein druckvolles Offensivspiel fehlen uns die Automatismen in der Angriffsauslösung.» Die zahlreichen Zuschauer am Samstag in Mosnang waren jedoch positiv überrascht, welche Leistung der Winterthurer erbrachte. Und was viele nicht wussten: Jiricek trat grippegeschwächt zum Cup-Finalturnier an.

Jetzt mehr Zeit zur Genesung

In der Meisterschaft blieb der RMV Pfungen bisher ungeschlagen und qualifizierte sich zudem ohne Niederlage für den Cupfinal. «Ich habe bis und mit diesem Finalturnier zugesagt, aber nicht damit gerechnet, dass ich wirklich spielen muss». Doch Benjamin Waibel schaffte es nicht, rechtzeitig fit zu werden: «Ich bin auf dem Weg zur Besserung, aber noch weit von einem Einsatz entfernt.»

«Wir haben ausschliesslich die WM-Selektion im Visier.» Severin Waibel vom RMV Pfungen

Benjamin Waibel ist froh darüber, dass in der Meisterschaft nun eine zweimonatige Pause bevorsteht und dadurch die Zeit zur Genesung lang genug sein sollte. «Ich hatte den gleichen Befund vor fünf Jahren schon einmal, allerdings in der spielfreien Sommerzeit.» Doch ausgerechnet in diesem Jahr findet die WM ausnahmsweise bereits im August statt, weil der Weltradsportverband UCI die Welttitelkämpfe all seiner Disziplinen in Glasgow durchführt. Die beiden Pfungemer peilen in Schottland den WM-Titel an, Silber und Bronze haben sie bereits.

Cupsieg knapp verpasst

«Wir haben ausschliesslich die WM-Selektion im Visier», betont Severin Waibel. Trotz Hilfe des Weltmeisters kassierte der RMV Pfungen am Cup-Finalturnier in Mosnang die erste Niederlage auf nationalem Parkett seit eineinhalb Jahren. Torhüter Severin Waibel haderte mit dem Schicksal. Denn durch den 3. Rang im Cup liegt Pfungen bereits zwei Selektionspunkte hinter Altdorf. «Wir dürfen uns in den verbleibenden 13 Spielen keinen Ausrutscher mehr erlauben, wollen wir die WM-Selektion überhaupt schaffen.»

Doch enttäuscht ist er grundsätzlich nicht über den Auftritt im Toggenburg. «Eigentlich lief alles für uns und die Konstellation vor dem letzten Spiel gegen Altdorf war perfekt.» Mit einem weiteren Sieg hätte Pfungen den Pokalerfolg vom Vorjahr verteidigt. Aber das Spielglück ergatterten sich diesmal die Innerschweizer. Sie nutzten jede noch so kleine Lücke zum Torerfolg. Am Schluss fehlte Waibel/Jiricek nur ein Treffer für ein Unentschieden und sie wären vor dem ärgsten Widersacher um die WM-Teilnahme platziert gewesen.

So aber musste ein Entscheidungsspiel zwischen Mosnang und Altdorf um den Turniersieg ausgetragen werden, während das drittplatzierte Pfungen zum Zuschauen verurteilt war. Die Gebrüder Fröhlich bezwangen dabei Gastgeber Mosnang verdient 4:1 und sicherten sich zum ersten Mal den Gewinn des Schweizer Cups. Die Winterthurer Roman Baumann und Tim Russenberger qualifizierten sich ebenfalls fürs Cup-Finalturnier, spielten solide und belegten dank eines 7:4-Erfolgs über Oftringen im Platzierungsspiel den 5. Schlussrang.

Feldspieler Peter Jiricek und Torhüter Severin Waibel besprechen am Cup-Finalturnier die Taktik. Foto: Daniel Frei

