Dänemarks Herzschrittmacher – Nach seinem EM-Kollaps spielt Christian Eriksen bei der WM Christian Eriksen ist nach dem Herzstillstand zurück – und im Nationalteam so wichtig wie zuvor. Am Dienstag spielt er mit Dänemark gegen Tunesien. Sebastian Fischer

Christian Eriksen ist der wichtigste Mann in Dänemarks Nationalteam: Er nimmt nach seinem Herzstillstand die gleich grosse Rolle ein wie zuvor. Foto: Ida Marie Odgaard/Keystone

An die Bilder, die jetzt um die Welt gehen, haben sich die Dänen schon wieder gewöhnt. Christian Eriksen, wie er über den Trainingsplatz in al-Rayyan joggt, lachend. Wie er Pässe spielt, Tore schiesst. Sein jüngstes gelang ihm grätschend, für Manchester United gegen Fulham, nur ein paar Tage ist es her.

Eriksen wieder Fussball spielen zu sehen? Flemming Povlsen, Europameister mit Dänemark 1992 und TV-Experte, sagt: «Das ist wieder Alltag geworden.» Dabei war es vor eineinhalb Jahren noch so gut wie undenkbar. Am 12. Juni 2021, als Eriksen im EM-Gruppenspiel gegen Finnland mit einem Herzstillstand auf dem Rasen des Stadions in Kopenhagen lag und Notärzte ihn wiederbelebten.

1 / 2 12. Juni 2021, das Bild, das um die Welt ging: Dänemarks Spieler bilden einen Kreis um Christian Eriksen. Die Ärzte beleben ihn wieder. Foto: Friedemann Vogel/Keystone

In Dänemark, ganz ähnlich wie in Deutschland, dominieren nicht die fussballerischen Themen die Berichterstattung über die WM. Mehr als viele andere Verbände hat der dänische zumindest zaghaft versucht, Stellung zu beziehen. Jedenfalls wurde der Mannschaft von der Fifa nicht nur das Tragen des «One Love»-Armbands verboten, sondern vorher schon ein Trainingstrikot mit der Aufschrift «Menschenrechte für alle».

«Ich bin dankbar, dass ich hier bin. Es ist sehr speziell. Alles andere ist extra.» Christian Eriksen in Katar

Alles andere schien etwas in den Hintergrund zu rücken. Bis am vergangenen Wochenende Dänemarks bekanntester Fussballer auf dem Pressepodium im Trainingsquartier Platz nahm und mehr als 20 internationale Medien erschienen, wie die Zeitung «Berlingske» in einem Anflug von Erstaunen notierte: Sogar Reporter aus Spanien und Japan seien da gewesen.

Eriksen (30) sprach dann über die besondere Rolle, die dieses Turnier in seiner Biografie einnehme. Er habe jetzt ein neues Motto, so hatte er es vorher schon dem niederländischen Fernsehen erzählt: «Ich bin dankbar, dass ich hier bin. Es ist sehr speziell. Alles andere ist extra.»

Die Geschichte seiner Rückkehr auf den Fussballplatz begann zunächst mit einem Rückschlag. Weil Eriksen ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde, durfte er in Italien nicht mehr spielen. Inter Mailand löste den Vertrag auf, der noch bis 2024 gegolten hätte. Eriksen trainierte im Dezember in der Heimat, bei seinem Jugendclub Odense BK. Mehr als ein halbes Jahr nach seinem Zusammenbruch verpflichtete ihn dann der Premier-League-Aufsteiger FC Brentford. Im Februar spielte er wieder.

Nachdem ihm Italien die Spielerlaubnis entzogen hatte, gab ihm Brentford eine Chance: Christian Erikson spielte ein halbes Jahr nach seinem Zusammenbruch beim Londoner Premier-League-Verein. Foto: Vickie Flores/Keystone

Was seitdem geschah, ist eine erstaunliche Comeback-Geschichte. «Er spielt seine Klasse wieder runter, ist ruhig am Ball, torgefährlich und zieht die Leute mit. Man sieht ihm das nicht an, dass vor eineinhalb Jahren infrage stand, ob er überhaupt weiter Fussball spielen kann», sagt Povlsen.

Trainer Kasper Hjulmand sagte in der Pressekonferenz vor Dänemarks Auftaktspiel an diesem Dienstag gegen Tunesien: «Er ist unser Herz, unser Herzschlag. Er ist ein fantastischer Spieler und eine noch bessere Person. Er gibt uns so viel.» Teamkollege Jonas Wind vom VfL Wolfsburg sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Ich persönlich glaube: Christian war nie ein besserer Spieler, als er es jetzt gerade ist.»

Im Nationalteam so wichtig wie vor dem Herzstillstand

Im März, einen Monat nach seinem ersten Einsatz für Brentford, lief Eriksen wieder für Dänemark auf – und traf nach zwei Minuten mit einem Schuss in den Winkel. Im Sommer ging er nach Manchester, zu Trainer Erik ten Hag. Bei United ist er Stammkraft im zentralen Mittelfeld, spielt mit Umsicht kluge Pässe. Im Nationalteam ist er nun mindestens wieder so wichtig, wie er vorher war.

Seit Sommer 2022 wieder bei einem Grossen: Christian Eriksen im Trikot von Manchester United. Foto: Jon Super/Keystone

Bemerkenswert ist das deshalb, weil der Erfolg bei der EM ja ohne ihn gelang. Die Mannschaft schaffte es bis in den Halbfinal, angetrieben von der Euphorie der Dänen und einem herausragenden Teamgeist, der auch durch die besonderen Umstände entstand. Auf Eriksens Position brillierte Mikkel Damsgaard, damals gerade 21 Jahre alt.

«Es ist vieles geblieben» von diesem Erfolg, sagt Povlsen, zum Beispiel «der Glaube, dass wir so eine Überraschung noch mal packen können». Der Kader ähnelt personell jenem bei der EM sehr, der Stil des Fussballs hat sich auch nicht verändert: offensiv, mit angriffslustigen Aussenverteidigern, entweder im 4-2-3-1 oder im 3-4-3. Es gab weitere Erfolge vorzuweisen: Dänemark schlug Frankreich, den Weltmeister und zweiten Gruppengegner, zweimal in der Nations League.

Viele Dänen sind ausser Form

Es gebe auch «Problemzonen», sagt Povlsen. Viele Spieler seien ausser Form. Innenverteidiger Andreas Christensen hat für den FC Barcelona nur fünf Ligaspiele bestritten, Stürmer Kasper Dolberg nur vier für den FC Sevilla. Damsgaard, die EM-Entdeckung, stand beim FC Brentford in der Premier League nur einmal in der Startelf.

Die Hoffnung, sagt Povlsen: dass die Profis, wie es in Dänemark oft sei, im Kreise der Nationalmannschaft ihre persönlichen sportlichen Probleme vergessen. «Das Zusammensein, das gibt Kraft.» Und dann kommt es natürlich auf jene an, die in Form sind. Pierre Emile Höjbjerg von Tottenham Hotspur etwa, Jesper Lindström von Eintracht Frankfurt – und Eriksen.

117 Länderspiele hat er bestritten, es ist sein fünftes Turnier, vielleicht eines seiner letzten und doch sein erstes mit einer neuen Haltung. Er sagt: «Die einfache Tatsache, am Leben zu sein und bei meiner Familie zu sein, weiss ich jetzt voll und ganz zu schätzen.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.