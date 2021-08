Arbeitsrecht und Corona – Nach Swiss führt auch Lufthansa eine Impfpflicht für die Crew ein Edelweiss und Helvetic Airways wollen noch abwarten, schliessen eine Impfpflicht jedoch nicht aus. Rechtlich lässt sich so ein Schritt kaum für alle Angestellten durchsetzen. Rita Flubacher , Bernhard Kislig

Nach der Swiss verlangt auch die Lufthansa, dass sich ihre Angestellten impfen. Andere Fluggesellschaften warten noch zu. Foto: Sven Simon (Imago Images)

Hongkong und Baku, die Hauptstadt von Aserbeidschan, lassen ab 1. September Airline-Crews zwecks Übernachtung nur noch mit einem Impfnachweis einreisen. Ähnliche Vorgaben dürften bald in immer mehr Ländern eingeführt werden.

Am Dienstag reagierte die Swiss und beschloss die Einführung einer Impfpflicht für das fliegende Personal ab Mitte November. Am Mittwoch zog die Konzernmutter Lufthansa nach. Man werde mit den Personalvertretungen eine Vereinbarung erarbeiten. Als Vorgabe dient die schon heute verpflichtende Gelbfieberimpfung für Destinationen in tropischen Ländern.