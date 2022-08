Quartierzentrum in Winterthur – Nach teurem Umbau: Das Zeughaus ist im Trockenen Nach einem zeit-, geld- und nervenaufreibenden Umbau feiern die Betreiber des Zeughausareals nun die Vollvermietung. Deborah von Wartburg

Staubig und teuer war die Sanierung des Zeughauses. So sah es 2019 aus. Foto: Marc Dahinden

Am kommenden Samstag können die Betreiber des Zeughausareals, die Basis Winterthur GmbH, endlich aufatmen. Der Umbau ist vollbracht, die Räume sind alle besetzt, der Traum vom Quartierzentrum war noch nie so nahe an der Realisierung. «Mit dem Zeughausfest wollen wir die Vollvermietung feiern, den Start der Mieter ankurbeln und uns bei den Leuten im Quartier bekannt machen», sagt Robert Grimmer, der das Zeughaus mitverwaltet.