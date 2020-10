Doumbia will weg vom FCW – Nach vier Toren droht ein Abgang Der FCW gewann das Testspiel gegen den Super-League-Aufsteiger FC Vaduz 4:0 (1:0). Aber er muss auch mit einem herben Verlust rechnen – von Ousmane Doumbia. Hansjörg Schifferli

FCW-Rückkehrer Innocent Emeghara wurde für die zweite Halbzeit eingewechselt Foto: Enzo Lopardo

Zum einen konnte man diesen Anlass auf der Oberwinterthurer Hegmatten, am Fuss des zurzeit ziemlich berühmten Kistenpasses, als für den FCW erfreulich sehen. Er schickte den Super-League-Aufsteiger aus dem «Ländle» mit einem 0:4 heim und wies ein nächstes Mal nach, eine gute Mannschaft zu haben. Der gehört neuerdings ja auch Innocent Emeghara wieder an, der nach zehn Jahren in der Fremde wieder auf der Schützenwiese wirkt. In der 46. Minute wurde er eingewechselt; eine Viertelstunde später fiel nach einem an ihm verwirkten Foulfreistoss das 2:0; in der 82. schoss er das 3:0, Sekunden später lieferte er dem Nachwuchsmann Sandro Di Nucci die Vorlage zum 4:0. Auch die nach der Pause eingesetzten U21-Spieler hatten also ihre guten Szenen.