Veloschnellroute in Winterthur – Nach Wirbel um 56 Bäume: Verbände fordern mehr Zeit Die Bäume, die am Mattenbach der Veloschnellroute weichen müssen, lösten grosse Betroffenheit aus. Trotzdem sagt die Stadt klar Nein zu einer längeren Mitwirkung. Delia Bachmann

Für ihr Veloschnellrouten-Projekt will die Stadt den Mattenbachweg von drei auf vier Meter verbreitern. Foto: Madeleine Schoder

Am Mattenbach fallen 56 Bäume der Veloschnellroute nach Seen zum Opfer. Das kündigte die Stadt vor knapp einem Monat an. Was folgte, war ein veritabler Aufschrei. In Leserbriefen und Kommentaren mischte sich Unverständnis mit Trauer um die angezählten Bäume. Es kamen aber auch Ideen, etwa zu alternativen Routen. Die Stadt wollte sich bisher nicht zu den Vorschlägen äussern und verwies auf das Mitwirkungsverfahren.