Simon Ehammer mit Zehnkampf-Rekord – Nach zwei Tagen ist er in der Weltspitze angelangt Der 22-jährige Zehnkämpfer erkämpft sich in Ratingen mit 8354 Punkten den Schweizer Rekord und brilliert im Weitsprung. Trotzdem kennt er noch Schwächen. Monica Schneider

Verbessert die Marke von Beat Gähwiler aus dem Jahr 2003 um 110 Punkte: Simon Ehammer, mit 8354 Punkten Schweizer Rekordmann im Zehnkampf. Foto: Jan Huebner/Imago

Simon Ehammer stehen alle Türen offen: Der Appenzeller hat ein Zehnkampf-Wochenende hinter sich, das ihm in Ratingen (GER) mit einer sehr beachtlichen Konstanz und 8354 Punkten den Schweizer Rekord sowie den Meeting-Sieg einbrachte. Der 22-Jährige verbesserte die Marke von Beat Gähwiler aus dem Jahr 2003 um 110 Punkte und belegt in der Jahresweltbestenliste Rang 7. Die Limite für die EM im August in München (8100 Punkte) hatte er bereits vorher erreicht, nun aber erfüllte er auch jene für die WM im Juli in Eugene (8350).