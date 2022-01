Beton-Recycling in Effretikon – Nachbarn müssen weiterhin Staub und Lärm ertragen Die Kibag AG zerkleinert und rezykliert in Effretikon Beton. Gegen die Staub- und Lärmemissionen hat sich ein Nachbar bis vor Bundesgericht gewehrt. Heinz Zürcher

Das Betonwerk der Kibag AG in Effretikon liegt zwischen Bahnstrecke und Gewerbegebiet. Foto: Marc Dahinden

Direkt an der Bahnlinie, im Gewerbegebiet von Effretikon, betreibt die Kibag AG ein Betonwerk. Unter anderem wird dort an vereinzelten Tagen mit einer mobilen Brecher-Anlage Beton zerkleinert, damit er andernorts wieder verwendet werden kann.

Bei diesem Vorgang entsteht Staub, der je nach Windverhältnissen in die benachbarte Gewerbezone im Vogelsang weht. «Es kommt vor, dass die Autos teilweise recht staubig sind», sagt der Inhaber der nahe gelegenen Garage. Ein weiterer Gewerbetreibender klagt über Lärm und Schmutz in seinen Geschäftsräumen. Auch Anwohner auf der anderen Seite der Gleise, an der 250 Meter entfernten Spiegelhofstrasse, sind betroffen. «Es staubt teilweise bis zu uns», sagt ein Hausbesitzer. «Manchmal sieht man sogar die Staubwolke.»