Nachfolge von Alain Berset – Spitze der Zürcher SP stellt sich hinter Daniel Jositsch Die Parteileitung unterstützt eine Bundesratskandidatur des SP-Ständerats. Jositsch wird am Dienstag bekannt geben, ob er antritt. Adrian Schmid

Bald schon Bundesratskandidat? Daniel Jositsch sagt am Dienstag, ob er antritt. Foto: Patrick Gutenberg

Daniel Jositsch ist schneller als seine Partei. Als am Samstag die Fraktion das Prozedere für die Nachfolge von Bundesrat Alain Berset beschlossen hatte, drückte Jositsch als Erster auf Senden. In einer Mail verschickte er die Einladung zu einer «Medieninformation betreffend mögliche Bundesratskandidatur» am kommenden Dienstag. Die offizielle Mitteilung der SP zum Ablauf des Verfahrens folgte erst zwei Minuten später.