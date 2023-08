Nachruf auf Daniel Schönbächler – Der «fliegende Abt» von Disentis war Freigeist und Winterthurer Daniel Schönbächler war mehr als ein Abt: Er war leidenschaftlicher Gleitschirmflieger und kinesiologischer Heiler. Er dachte wie ein weltoffener Manager, gab Seminare und eröffnete sogar ein Hotel im Kloster. Hansjörg Brunner

Als wacher, weltoffener Geist prägte er das Kloster Disentis: Abt Daniel Schönbächler. Foto: Hansjörg Brunner

Am 14. August ist Daniel Schönbächler im Benediktinerkloster Disentis im Alter von 81 Jahren verstorben. Über 300 Ordensbrüder, Angehörige und Freunde verabschiedeten sich in der Klosterkirche von «Abt Daniel», der schweizweit als der «fliegende Abt» bekannt geworden war. Schönbächler frönte dem Gleitschirmfliegen – und war dabei auch nicht um zwei Bruchlandungen herumgekommen. Das Schweizer Fernsehen porträtierte ihn in einem «DOK»-Film, der den umtriebigen und weltoffenen Charakter in all seinen Facetten zeigt. Zum Beispiel, wie der «fliegende Abt» als Heiler und Kinesiologe ein junges Mädchen behandelte, das unter schwerer Neurodermitis litt.

Was vielleicht wenige wissen: Schönbächler war Winterthurer. Als zweites von vier Kindern wurde er 1942 in Töss geboren. Er besuchte im Tössfeld die Primarschule und wechselte nach einem Jahr Sekundarschule an das Gymnasium in Disentis. Dort schloss er 1962 die Matura mit Latein und Altgriechisch im Profil ab.

1964 entschied sich Schönbächler für den Eintritt ins Kloster Disentis. Dort wirkte seinerzeit bereits sein Onkel Johann Baptist als Abt Viktor Schönbächler. Älteren Winterthurerinnen und Winterthurern dürfte die damalige Försterfamilie noch bekannt sein. Daniels Grossvater war Revierförster im Eschenberg und lebte selbst im Forsthaus Töss.

Kein Sack für seine Flöhe

1968 empfing Abt Daniel die Priesterweihe. Er entschloss sich, nach dem Studium der Theologie in Rom, München und Zürich ein Studium in Germanistik und Kunstgeschichte anzuhängen, und schloss mit einem Doktorat ab. Ab 1973 unterrichtete er dann als Pater an der klostereigenen Schule. Als Novizenmeister kümmerte er sich um das Wohl der neu eintretenden Brüder und amtete als Dekan – ehe ihn der Konvent im Jahr 2000 dann zum 65. Abt des Klosters wählte. «Ich hüte einen Sack voller Flöhe, nur fehlt mir der Sack», lautet ein viel zitiertes Bonmot. Er liess seine Schäfchen an der langen Leine, getreu seinem Wahlspruch «Unitas in diversitate», Einheit in der Vielfalt.

Das Fliegen war für Abt Daniel wie eine andere, nächste Dimension zwischen Himmel und Erde. «Aber beim Fliegen bin ich ganz in der Gegenwart. Da gibt es kein Abschweifen in Pläne oder in die Zukunft», sagte er im SRF-«DOK». Screenshot: SRF

Der Abt fliegt über sein Kloster mit Blick auf die Surselva. Screenshot: SRF

Neben all seinen Aufgaben als Leiter der Klostergemeinschaft engagierte sich Schönbächler auch als Erwachsenenbildner, als Seminarleiter für Persönlichkeitsbildung und als Coach, zum Beispiel am Zürcher Zentrum für Unternehmensführung. Er zielte darauf ab, «das kreative Potenzial der eigenen Schwächen» zu erörtern, eine moderne Art der Seelsorge, die er auch in Winterthur praktizierte, sporadisch auch bei Predigten in der Winterthurer Kirche St. Peter und Paul. Es war ihm ein Anliegen, in seiner Heimatstadt jeweils Stellvertretungen in der Ferienzeit zu übernehmen. Daraus hatte sich eine schöne Freundschaft mit dem vor wenigen Wochen ebenfalls verstorbenen Stadtpfarrer und Dekan Hugo Gehring entwickelt. Dessen Tod ging Abt Daniel spürbar nahe.

Der Onkel spurte vor

Abt Daniel trat als liberale und weltoffene Persönlichkeit auch in die Fussstapfen seines Onkels Viktor. Er atmete denselben Geist. Dessen Amtszeit als Abt (1963–1988) war geprägt von den einschneidenden Reformen durch das Zweite Vatikanische Konzil. Die Messen wurden fortan auf Deutsch statt in Latein gelesen und die Laienbrüder den Priesterbrüdern gleichgestellt. Auch die Klosterschule erfuhr unter Viktor markante Umstrukturierungen. Zwischen 1969 und 1973 wurden erstmalig Schulbauten ausserhalb der Klostermauern errichtet und innerhalb die Marienkirche umgebaut. Auch Museum und Bibliothek wurden neu eingerichtet. Dazu kam die Aufnahme von Mädchen in die bisher den Knaben vorbehaltene Schule.

Unter Schönbächler wurde auch der neusprachliche Maturitätstypus eingeführt. Modern und aufgeschlossen, trieb Daniels Onkel die Öffnung der Institution nach aussen voran. Sein Neffe Daniel führte diesen Weg konsequent weiter. Sinnbildlich dafür: Schönbächler scheute keinen Aufwand, um einen Teil des Klosters für einen Hotelbetrieb für Gäste zu öffnen.

Eine Aufnahme von 2001 zeigt Daniel Schönbächler als noch neuen Abt von Disentis unter dem Kreuzrippengewölbe im Klostergang. Foto: Daniel Ammann

Auch die Renovation der barocken Klosterkirche St. Martin verlieh der Institution neue Strahlkraft. Als Abt dachte Daniel auch als Unternehmer. Um die diversen Umbauten zu finanzieren, gründete er die Stiftung Pro Kloster Disentis sowie einen Schul- und einen Wirtschaftsrat. Daraus gingen diverse Logistik- und Unterhaltsbereiche hervor, die sich zu selbstständigen Unternehmen entwickelten.

2012, mit 70 Jahren, legte Abt Daniel sein Amt als Abt nieder und forcierte seine Tätigkeit als Coach und Seminarleiter. Dem Kloster blieb er gleichwohl verbunden. In der Woche seines Todes hallten nochmals Klänge aus seiner Heimatstadt durch die Klosterhallen. Die Winterthurer Symphoniker führten im Kloster Disentis ihre traditionelle Probewoche durch.

