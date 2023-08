Nachruf auf Werner Bühlmann – Der Vater der Tösstaler Marionetten ist gestorben Ende Juni ist Werner Bühlmann 70-jährig gestorben: Er ist der Schöpfer der Tösstaler Marionetten und hat mit seinen feinsinnig erzählten Geschichten über Jahrzehnte verzaubert. Dominik Landwehr

Werner Bühlmann in seinem Atelier. Entstanden ist das Bild vor rund zehn Jahren. Foto: Moritz Hager

«Vertrau der Stimme Deines Herzens» war auf der Todesanzeige Anfang Juli zu lesen. Der Satz war das Leitmotiv von Werner Bühlmann. Er war mit vollem Herzen Puppenspieler und Geschichtenerzähler, aber er war mit ebenso vollem Herzen Pädagoge und hatte ein besonderes Gespür für Jugendliche und Erwachsene am Rande unserer Gesellschaft. Bühlmann hat auch Kasperlitheater gemacht, aber er verstand sich nie als reiner Unterhalter. Seine Geschichten hatten immer Tiefgang und eine klare Botschaft.

So war das auch in der grössten Produktion, die Bühlmann je gestaltet hat: «Himmel und Hölle» hiess das Stück, das er 2018 mit 30 Laien und Profis erarbeitet hat. Es ging für ihn um die ganz grossen Fragen: Was ist der Sinn des Lebens? Was kommt nach dem Tod? «Der Tod tanzt Richtung Ewigkeit» titelte damals der «Landbote». Die Produktion war untypisch für Werner Bühlmann. Sein «Welttheater» hat er immer im Kleinen gemacht, auf der Puppenbühne mit zwei oder drei Mitspielerinnen und Mitspielern.

Inspiration in Rumänien

Werner Bühlmann kam 1953 in Rüti im Zürcher Oberland zur Welt, dort hat er auch seine Kindheit und Jugend verbracht. 1972 trat er ins Lehrerseminar in Zürich ein. 1975 erhielt er ein Stipendium für den Aufenthalt am staatlichen Puppentheater in Bukarest, Rumänien. Dieser Aufenthalt sollte sein ganzes Leben prägen. Später besuchte er die Schauspielakademie und das Heilpädagogische Seminar in Zürich.

In Rumänien aber erhielt er die Inspiration für eine Figur, die ihn sein ganzes Leben begleitet hat: den Hirtenjungen Lubomir aus den Tiefen Transsilvaniens: Mithilfe der Fee, des weissen Vogels und des gewitzten Zwergs Zipfel macht sich Lubomir auf die Suche nach der geheimnisvollen Blume. Sein Weg führt ihn durch das Land der Riesen und schliesslich in einen zauberhaften Garten. Dort aber wartet schon die alte Hexe Schilasur.

Seit 1985 trat er unter dem Namen Tösstaler Marionetten auf. Bühlmann hat in seinem Leben zahlreiche Stücke verfasst und einstudiert, und meistens hat er auch die Figuren selbst geschnitzt. Sein langjähriges Domizil in Rikon neben der Pfannenfabrik Kuhn war das Zauberreich der Tösstaler Marionetten, an dem er zeitlebens gearbeitet hat, auch wenn er zuletzt in Winterthur gewohnt hat. Dort in seiner Zauberwelt hat er auch einige Jahre ein kleines Schulprojekt betrieben und Kindern aus schwierigen Verhältnissen den Weg zurück in die Gesellschaft geebnet.

Puppenspieler sind als Kleinkünstler nicht auf Rosen gebettet. Der wachsende Kampf um die Spielmöglichkeiten kriegte auch Werner Bühlmann zu spüren. Er hatte deshalb sein Repertoire umgestaltet, sodass es auch von einer Person mit einem Koffer voller Requisiten gespielt werden konnte. Er trat oft in Schulen auf, zuletzt noch im April dieses Jahres.

Werner Bühlmann war 70 Jahre alt und wusste seit einiger Zeit um seine Krebsdiagnose. Diesen letzten Kampf wollte er nicht mehr kämpfen. Seine letzte Reise hat er ohne Koffer angetreten.

