Neue Signalportale – Nachtarbeiten auf

der A1 vor Winterthur Ab dem nächsten Montag wird im Autobahnabschnitt zwischen dem Rossberg und Effretikon gebaut – um den Verkehr nicht zu behindern in der Nacht, wofür der Verkehr in Intervallen ganz gestoppt wird. Marc Leutenegger

Die A1 zwischen Effretikon und Winterthur gehört zu den am meisten belasteten Autobahnabschnitten der Schweiz, bis 2022 will das Astra die Strecke für die nächsten Jahre sicherer machen. Keystone

Drei Nächte lang wird auf der A1 im Westen von Winterthur gebaut. Wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilt, werden vom 15. bis 18. Juni 2020 im Abschnitt zwischen dem Rossberg und Effretikon neue Signalportale errichtet. Sie sind Teil des sogenannten «Erhaltungsprojektes Effretikon-Winterthur Ohringen», mit dem das Astra einen «sicheren Betrieb» des stark ausgelasteten Teilstücks bis ins Jahr 2035 ermöglichen will.

Die Arbeiten finden jeweils von 23.45 bis 4.30 Uhr statt, um den Berufsverkehr nicht zu tangieren. In dieser Zeit ist mit Lärm und auch mit Lichtemissionen zu rechnen, wie das Astra schreibt. Während der Bauphase werden Spuren in beide Fahrtrichtungen reduziert Und es sind auch sogenannte Intervallsperrungen nötig, bei denen der Verkehr auf der A1 jeweils für 15 Minuten gestoppt wird.

Einfahrten zu

Als weitere Einschränkung bleibt die Autobahneinfahrt bei der Raststätte Kemptthal in Richtung St. Gallen in der Nacht auf Dienstag ab 20.30 Uhr bis am frühen Morgen gesperrt. Die Umleitung erfolgt über den Anschluss in Effretikon. In der Nacht auf den 18. Juni bleibt die Autobahneinfahrt Effretikon in Richtung Zürich gesperrt, wobei die Umleitung über die Raststätte Kemptthal führt.

Die Bauzeit könne sich Witterungsbedingt auch noch verschieben, schreibt das Astra. «Wir bemühen uns, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.» Dennoch seien temporäre Beeinträchtigungen für Automobilisten und Anwohner nicht auszuschliessen.