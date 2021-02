Dägerlen ärgert sich über Abbau – Nachtbusse: Besseres Angebot in der Stadt auf Kosten von Landgemeinden Stadtbus und Postauto wollen gemäss anstehendem Fahrplanverfahren ihr Nachtnetz entflechten. Was für Winterthur gut ist, bringt Dägerlen Nachteile. Dagmar Appelt

Das Nachtangebot ist momentan zwar wegen der Pandemie ausser Kraft. Geplant wird aber trotzdem. Ein Postauto beim Eindunkeln in Dägerlen-Rutschwil. Foto: Madeleine Schoder

Die Gemeinde Dägerlen ist ein gebranntes Kind in Sachen Abbau im öffentlichen Verkehr. Beim letzten Fahrplanwechsel ging der Halbstundentakt nach Winterthur und Henggart ausserhalb der Hauptverkehrszeiten verloren. Schuld war der neue Seuzi-Bus. «Seither haben wir eine massiv schlechtere ÖV-Anbindung in unserer Gemeinde, was unter anderem dazu geführt hat, dass sich viele Einwohner Alternativrouten ausgedacht haben», klagt der Gemeinderat im aktuellen Mitteilungsblatt.

Der versuchsweise eingeführte Seuzi-Bus (Linie 679) verbindet Hettlingen und Seuzach. Er läuft bei weitem nicht so gut wie erhofft. «Die Nachfrage des Seuzi-Busses ist sehr bescheiden», sagt Claudia Müssiggang, Angebotsplanerin bei Postauto, auf Anfrage. Sie kann nachvollziehen, dass man in Dägerlen frustriert darüber ist, etwas hergegeben zu haben für etwas, das nur wenige nutzen.