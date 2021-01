Schneeräumen in Winterthur – Nachteinsatz gegen die Schneemassen So viel Schnee fiel seit vier Jahren nicht mehr: Die Schneeräumer der Stadt waren gefordert. Wir haben einen begleitet – bis das Fahrzeug plötzlich nicht mehr wollte. Jonas Keller

Kleiner Pflug voraus, grosser Pflug hinten nach: In Zweierteams werden die Strassen geräumt. Foto: Jonas Keller

Leise rieselt der Schnee. Draussen auf jeden Fall. Hier drinnen, auf dem Beifahrersitz des Schneeräumungsfahrzeugs, knirscht und knarzt er unter den Rädern, begleitet vom dumpfen Brummen des Motors des 26-Tönners. Am Steuer neben mir sitzt Emil Oberholzer, 36, ursprünglich gelernter Schmied. Es ist nicht seine erste Schicht dieser Tage. Am Abend zuvor war er schon unterwegs und nun, um drei Uhr morgens am Freitag, pflügt er sich erneut durch die weisse Masse. Dazwischen hat er gleich im Werkhof des Strasseninspektorats geschlafen. «Mit dem Velo wäre ich sowieso nicht mehr nach Hause gekommen.»