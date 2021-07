Entwicklungshelfer aus Winterthur - «Nachts hörten wir Schüsse»

Zur Person Infos einblenden

2016 packte Peter Schmidt seine Koffer. Damals wusste er noch nicht, was ihn in Burma erwarten sollte. Foto: Archiv

Peter Schmidt (61) hat Landwirtschaft studiert und arbeitet seit 1991 in der Entwicklungszusammenarbeit. Er war in rund 30 Ländern tätig und hat längere Zeit in Kirgistan und in Indien verbracht. Anfang 2017 zog er mit seiner Frau von Winterthur nach Rangun, wo er die Projekte von Helvetas in Burma (auch Myanmar genannt) leitete. Diese drehen sich hauptsächlich um Berufsbildung, die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und Demokratieförderung. Seit Ende Juni ist Schmidt zurück in der Schweiz und wohnt wieder in der Breite. Er arbeitet von Zürich aus weiter für Helvetas.