E-Mail-Traumstation geöffnet – Nachts über Zäune steigen Ist die Bewegungsfreiheit eingeschränkt, gewinnen die Träume an Bedeutung. Helmut Dworschak

Im Schlaf arbeitet der Kopf weiter. Claudia Maria Lehner: «falling asleep 27», 2019. Bild: PD

Seit wir zu Hause bleiben sollen, sind meine Träume intensiver geworden. Kürzlich musste ich auf der Männertoilette mit einigen anderen anstehen, aber nicht für die Toilette selbst, sondern für das anschliessende Händewaschen, ich wartete mit den anderen vor der Tür in den Raum, in dem sich das Waschbecken befand. Der Raum war besetzt, die Tür von der anderen Seite verschlossen. Irgendwann muss sie aufgegangen sein, denn ich fand mich im Grossraumbüro der Zeitung wieder, das um einiges kleiner war als in Wirklichkeit und rundum, also an drei Seiten, mit grossen Fenstern versehen. Es herrschte Vollbetrieb, alle waren da.