Architektur in St. Gallen – Nachverdichten im kleinen Massstab Mit dem «New Nail House» gelingt im Zentrum St. Gallens eine sanfte Nachverdichtung, welche die kleinteilige Stadtstruktur fortschreibt. Daniela Meyer

Das «New Nail House» in der Mitte ragt an der Stelle empor, wo früher ein zweigeschossiges Wohnhaus stand. Foto: BATIMENTS Eva Lanter Patrick Britt

Anfänglich entstanden Arealüberbauungen vor allem dort, wo Industrieareale umgenutzt oder Brachen bebaut wurden. Heute sind die grossflächigen Überbauungen, die meist von einem Ausnützungsbonus profitieren, auch an innerstädtischen Lagen zu finden. In St. Gallen gibt es ein Beispiel dafür am Nordhang des Freudenbergs, eines der beiden Hügelzüge, zwischen welche die Stadt gebettet ist.