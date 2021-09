Interview mit Epidemiologe Salathé - «Nachvollziehbar, dass der Bundesrat nichts überstürzt»

Der Epidemiologe Marcel Salathé ist Assistenzprofessor an der ETH Lausanne und war bis im Februar 2021 Mitglied der wissenschaftlichen Corona-Taskforce des Bundes.

Der Bundesrat will vorerst keinen Einsatz des Covid-Zertifikats in Restaurants oder Fitnesszentren. Was halten Sie davon?

Der Bundesrat will offenbar noch zuwarten, nachdem sich die Zunahme der Neuinfektionen zuletzt etwas abgeschwächt hat. Ich halte es für nachvollziehbar, dass der Bundesrat angesichts dieser Entwicklung nichts überstürzt. Ein grossflächiger Einsatz des Covid-Zertifikats von staatlicher Seite wäre ein starker Eingriff, der gut begründet sein muss.