Einzelhandel in Winterthur – Nackte Nüsse statt No-Name-Jeans Die Migros Neuwiesen schmeisst die Bekleidung raus und schafft Platz für eine Unverpackt-Station. Michael Graf

46 verschiedene Artikel kann man in der Migros Neuwiesen bald selbst abfüllen, von Nüssen über Müsli bis hin zu Pasta. Foto: Jorma Müller

Die Migros Neuwiesen ist die wohl hippste der Stadt. Seit der Neueröffnung Ende 2018 gibt es hier eine Schaukonditorei, hausgemachtes Sushi, und die gesamte Frischwarenabteilung ist einem Marktplatz nachempfunden. Nun soll sie eine weitere Attraktion erhalten. «Hier entsteht etwas Neues», heisst es auf grossen Plakaten beim Eingang.

Von Haferflocken bis Pasta

Die Marktstände dürfen bleiben, seit dieser Woche ist eine Unverpackt-Abfüllstation dazugekommen. Aus 46 Behältern kann die Kundschaft Nüsse, Datteln, Müsli, Reis oder Pasta in Bioqualität in der gewünschten Menge selbst abfüllen. So kann Verpackungsmaterial gespart werden. Statt Plastiktüten wird ein Mehrwegbeutel aus Stoff benutzt. Die Bezahlung funktioniert gleich wie in der Gemüseabteilung: Wägen, Nummer eintippen, Etikett ausdrucken. Bis Ende Jahr will die Migros solche Stationen in 20 grossen Filialen landesweit anbieten.