Knieverletzung – Nächste Operation: Federer fällt wochenlang aus Roger Federer veröffentlicht auf Instagram ein Statement. Er muss sich erneut einer Operation am Knie unterziehen.

Fällt noch länger aus: Roger Federer. Foto: Kirsty Wigglesworth (AP/Keystone)

«Many months», das kann vieles heissen. So lange wird Roger Federer ausfallen, er sagt das selbst in einem Video, das er am Sonntagabend auf Instagram publiziert. Fünf Wochen nach seinem Ausscheiden in Wimbledon und der darauffolgenden Absage für Olympia herrscht also Klarheit. Federer wird sich in Absprache mit einem Ärzteteam einer weiteren Operation unterziehen.

«Es wird schwierig», sagt Federer, er wisse aber auch, dass es das Richtige sei. Er wolle sich einen Funken Hoffnung lassen, es wieder in irgendeiner Form zurück auf die Tour zu schaffen. Für das Turnier von Cincinnati hatte der Baselbieter bereits forfait gegeben, nun ist klar, dass er auch das US Open im September verpassen wird. Federer sagt: «Ich weiss, wie schwierig es ist, in diesem Alter eine erneute Operation zu wagen.»

