FCW gegen Stade Lausanne – Nächster Schritt gegen «unangenehmen» Gegner Der FCW setzt seine erste «englische» Herbstwoche mit dem Heimspiel gegen Überraschung Stade Lausanne-Ouchy fort – ohne den erneut verletzten Goalie Raphael Spiegel. Hansjörg Schifferli

Für FCW-Goalie Raphael Spiegel ist das Fussballjahr 2020 zu Ende. Foto: Keystone

Der SC Kriens, im Sommer 2018 in die Challenge League zurückgekehrt, hat sich inzwischen dort etabliert. Achter war er nach seiner ersten Saison, gar Fünfter nach seiner Zweiten, am vergangenen Freitag stibitzte er mit einem 1:1 auf der Schützenwiese einen Punkt.

Stade Lausanne-Ouchy stieg ein Jahr später auf, beendete die erste Saison auf Platz 7 – und steht jetzt, mit nur einer Niederlage aus den ersten acht Spielen, so gut da wie noch nie. Die Waadtländer kommen heute auf die «Schützi», wie Kriens ein «kleiner» Name, aber mit für jeden Gegner unangenehmem Potential.

Es sieht so aus, als seien die Waadtländer zum nächsten Schritt in ihrer Entwicklung fähig. Mit einem Präsidenten (und Geldgeber) an der Spitze, der nebenbei auch Stade Nyonnais aus der Promotion League vorsitzt. Und der SLO übernahm, als der Verein Anfang 2019, mitten in der Aufstiegssaison, vom Konkurs bedroht war. Vartan Sirmakes heisst der Mann. Aus Armenien stammt er, mit der Nobel-Uhrenfirma Franck Muller hat er so viel Erfolg, dass er zu einem schwerreichen Mann wurde. Auf jeden Fall reichen seine Mittel locker, SLO weiter zu entwickeln – ohne prominente Transfers, aber mit guter Arbeit. Das gilt auch jetzt, in den ersten Monaten unter dem Trainer Meho Kodro, nachdem der Waadtländer Gymnasiallehrer Andrea Binotto den Verein im Nebenamt in sieben Jahren aus der 2. Liga interregional in den Profifussball geführt hatte. Im Juni ging er (nicht ohne Misstöne). Der Italiener Stefano Maccoppi folgte ihm interimistisch und jetzt soll Kodro weitermachen.

Einst beim grossen FC Barcelona, jetzt SLO

Er ist ein 53-jähriger Bosnier, der als Spieler für Real Sociedad San Sebastian und selbst den FC Barcelona wirkte, als Trainer aber im Frühjahr 2018 bei Servette gehen musste, weil man ihm den Aufstieg in die Super League nicht zutraute. Bei SLO hat er einen Vertrag bis 2022. Zwar führte der Abgang Binottos auch zu jenem des einen oder andern von dessen Weggefährten. Aber es kamen auch Neue wie aus Nyon Giovani Bamba (21), der mit seiner Physis für eine der Stärken der Mannschaft steht. Er glich mit einem wuchtigen Kopfball zuletzt kurz vor Schluss gegen Schaffhausen aus. Weiterhin dabei sind auch der ehemalige FCW-Aufbauer Karim Gazzetta oder Mittelfeld-Arbeiter und Captain Andy Laugeois (31), der – damals mit Yverdon – schon im Herbst 2007 in der Challenge League debütierte.

Beim FCW hätten sie gerne gesehen, das Nachholspiel gegen SLO wäre in die Länderspielpause angesetzt worden. Aber die Waadtländer weigerten sich und wiesen darauf hin, sie hätten schliesslich neuerdings zwei Nationalspieler. Der eine ist Dylan Tavares (24), Genfer Linksverteidiger mit Eltern von den Kapverden. Der andere ist Raffidine Abdullah (26), «Sechser» aus Marseille mit Vorfahren von den Komoren. Also reiste Tavares, der im Oktober erstmals im kapverdischen Nationalteam gespielt hatte, in der Ausscheidung zur Afrika-Meisterschaft zu den zwei Matches gegen Ruanda, die beide 0:0 endeten; 17 Minuten wurde er eingesetzt. Vor zweieinhalb Jahren, als er noch für Yverdon spielte, testete ihn der FCW in Trainings auf der Schützenwiese. Abdullah gehört schon länger zur Auswahl der Komoren und stand gegen Kenia auch zweimal in der Startelf. Er hat zu Beginn seiner Karriere ja selbst für Olympique Marseille in der Ligue 1 gespielt.

Am Respekt für SLO zumal nach dessen jüngsten Resultaten und auch letztjährigen Leistungen gegen den FCW fehlt es den Winterthurern sicher nicht. Aber ihrem Selbstverständnis entspricht, eine gute Mannschaft zu haben, die bisher mit elf Punkten aus sechs Spielen den besten Start unter Trainer Ralf Loose schaffte. In den ersten beiden Jahren, die der FCW jeweils auf Platz 4 beendete, waren es jeweils acht Punkte aus so vielen Matches gewesen. Der Match gegen SLO ist, vier Tage nach dem «Re-Start» gegen Kriens, der nächste Schritt, wieder jenen Rhythmus, jenes Selbstverständnis zu finden, das die Winterthurer bis zur einmonatigen Zwangspause auszeichnete.

Spiegel und Ltaief: Schon wieder längerfristig out

Loose kann dafür Retuschen vornehmen, denn Remo Arnold kehrt ins Team zurück und kann dort die bedeutsame Rolle des «Sechsers» übernehmen. Für Gabriel Isik bleibt wohl der Platz des Rechtsverteidigers, denn Adrian Gantenbein fällt aus. Die Verletzung, die ihn gegen Kriens kurz vor Schluss zum Ausscheiden zwang, stellte sich als etwas mehr als ein Krampf heraus – eine leichte Zerrung im Oberschenkel nämlich.

Gewichtiger aber sind diese Nachrichten: Torhüter Raphael Spiegel fällt, noch ehe er sein Saisondebüt geben konnte, wieder aus – mit einem Muskelfaserriss im Adduktorenbereich für drei, vier Wochen. Das heisst nichts anderes als: Das Fussballjahr 2020 ist für Spiegel zu Ende, ihn vertritt auch fortan der Berner Dario Marzino, der zuletzt immerhin klare Fortschritte machte. Und im Falle des gegen Kriens schon zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit mit ausgekugelter Schulter früh ausgefallenen Jung-Stürmers Sayf Ltaief zeichnet sich ab, dass das Problem nur operativ behoben werden kann. Mit drei Monaten Pause ist dann zu rechnen.

Ralf Loose wird also, wie er das schon in den «englischen Wochen» des Sommers tat, auch im Winter in die Tiefen seines Kaders greifen müssen. Oder, wie im Sommer in manchen Fällen erfreut festzustellen war: greifen können.