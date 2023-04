Fussball 1. Liga Frauen – Nächster Sieg für die Frauen des FC Winterthur Die Winterthurerinnen bleiben in der 1. Liga das Mass aller Dinge. Mit 3:1 gewannen sie beim FC Bühler auch ihren 14. Match. red

Livia Russo (links) gehörte beim 3:1-Sieg gegen Bühler zu den Torschützinnen der FCW-Frauen. Foto: Enzo Lopardo

Die FCW-Frauen siegen und siegen – auch dann, wenn die Voraussetzungen nicht günstig sind. Beim 3:1-Sieg vom Samstag beim FC Bühler musste Trainerin Adrienne Krysl aus wegen Verletzungen, Erkrankungen und beruflichen Gründen auf zahlreiche Spielerinnen verzichten. Trotzdem spielte sich ihr Team viele Chancen heraus. Allerdings wurde die meisten liegengelassen. Nur Elena van Niekerk traf in der 25. Minute.

Deshalb wurde es nochmals eng mit dem 14. Sieg im 14. Spiel für die Winterthurerinnen. Denn Bühler glich in der 78. Minute zum 1:1 aus. Doch die Tabellenführerinnen legten nochmals zu. Sonja Beer und Livia Russo stellten mit zwei Treffern kurz vor Schluss den Sieg doch noch sicher.

«Spielerisch haben wir heute nicht überzeugt, uns sind viele Eigenfehler unterlaufen», mahnte Krysl. «Die Reaktion nach dem 1:1 war dafür erstklassig.» Da habe das Team seinen absoluten Willen gezeigt und auch mental überzeugt.

Weil auch die Verfolgerinnen gewannen, bleibts bei elf Punkten Vorsprung auf Wädenswil und zwölf auf Gambarogno. Doch der Tag des definitiven Aufstiegs rückt schnell näher, wenn die FCW-Frauen in den verbleibenden sechs Spielen so weitermachen. Am nächsten Samstag (19 Uhr) empfangen sie Eschenbach auf der Schützenwiese.

Fehler gefunden?Jetzt melden.