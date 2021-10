Der FCW in Thun – Nächster Versuch, konstant zu bleiben Der FC Winterthur tritt beim Aufstiegsfavoriten FC Thun an. Auf dessen Kunstrasen hat er in der vergangenen Saison allerdings kein Gegentor kassiert. Hansjörg Schifferli

Mit einem 3:0-Sieg gegen Thun hatte sich der FCW im August auf den Weg in Richtung Spitze gemacht. Hier befindet sich der Winterthurer Roberto Alves (links) im Duell mit Thuns Erik Wyssen. Foto: Freshfocus

Nach zwei (Trainings-)Wochen als Leader fährt der FCW an diesem Freitag nach Thun, zu einem nächsten Spitzenspiel, zu einem nächsten Match, in dem kein Ausgang eine Überraschung wäre. In dieser zwar erwartungsgemäss, aber doch ungewöhnlich ausgeglichenen Liga steht ein Spieltag mit gleich drei Direktbegegnungen der ersten Sechs an. Auf den FCW umgesetzt heisst das: Siegt er, bleibt er mindestens eine weitere Woche Leader; vielleicht reicht dafür schon ein Unentschieden. Aber er kann nach einer Niederlage auch gleich auf Platz 4 abrutschen.