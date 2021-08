FCW vor Derby in Schaffhausen – Nächster Versuch, konstant zu werden Der FCW ist gut zur Meisterschaft gestartet. In Schaffhausen kann er am Sonntag einen ersten Nachweis liefern, in dieser Saison zu mehr Konstanz als in den letzten Jahren fähig zu sein. Hansjörg Schifferli

Der FCW hat die Arbeitsbewilligung für den ivorischen Linksfuss Suleymane Diaby erhalten. Foto: Enzo Lopardo

Der FC Schaffhausen startete in die Saison mit dem klaren Ziel, wieder gut genug zu sein, ganz vorne mitzuspielen. Im Kopf mindestens Platz 4 wie in der vergangenen Saison, auf der Höhe des Dritten und, so ganz nebenbei, 15 Punkte vor dem FCW. In Winterthur sind sie wie üblich zurückhaltend, aber klar ist: Besser als die vergangene Saison, vor allem die Rückrunde, muss die neue werden. Der erste – wenn auch noch völlig unbedeutende – Zwischenstand ist dies: Der FCS hat erst einen Punkt, nach einem 1:1 im Heimspiel gegen Kriens, das leicht eine Niederlage hätte sein können, und einem 0:2 in Aarau, das ein Sieg hätte sein müssen. Der FCW hat vier Punkte nach zwei kämpferisch guten Leistungen gegen SLO und daheim gegen Wil; beim 3:1 gegen Wil war die Darbietung auch spielerisch gut.

