Fussball 1. Liga – Nächstes 0:1 der FCW U21 Gegen Überraschungsleader Wettswil-Bonstetten verliert die sehr junge Winterthurer Mannschaft zum ersten Mal in dieser Saison zweimal hintereinander. red

Der Flaacher Alexis Rüegg, ehemals Goalie beim FCW, spielt jetzt für Wettswil-Bonstetten. Foto: Heinz Diener

Erstmals in dieser Saison verlor die U21 des FCW ein zweites Spiel hintereinander. Wie schon eine Woche zuvor in Thalwil war es ein 0:1, diesmal beim Überraschungsleader Wettswil-Bonstetten. Für die Säuliämter mit ihrem neuen Torhüter, dem als Nummer 3 des FCW von der Schützenwiese gekommenen Flaacher Alexis Rüegg, wars der siebte Sieg in Folge.

FC Wettswil-Bonstetten – FCW U21 1:0 (0:0) Infos einblenden Moos, Kunstrasen. – 150 Zuschauer. – Tor: 47. Kujtim 1:0. – Wettswil-Bonstetten: Rüegg; Heini, Rüegger, Todzi, Thalmann; Nicola Peter; Aeberli (72. Brüniger), Flavio Peter, Miljkovic, Kujtim (66. Bitterli/86. Hager); Grujicic. – FCW: Bodenmann; Schudel, Nezaj, Arbnor Hasani, Sacipi (61. Mijatovic); Rrakaqi (61. Samardzic), Zenel Hasani, Mazzeo; Duong (70. Rodriguez), Mesto (70. Lavrnja), Di Nucci (86. Crupi). – Bemerkungen: FCW ohne Dakaj, Starcevic (verletzt) und korona-bedingt ohne Anleihen aus dem «Eins». – Verwarnungen: 37. Nezaj. 54. Arbnor Hasani.