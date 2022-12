2:7 in Sierre – Nächstes Debakel für den EHCW Die Niederlagenserie des EHC Winterthur nimmt kein Ende: In Sierre verlor er mit 2:7 zum achten Mal hintereinander. red

Auch die Torhüter des EHCW, hier Loïc Galley, sind derzeit nicht in Form. Foto: Dres Hubacher

Neben dem Eis steht hinter der Zukunft des EHC Winterthur ein grösseres Fragezeichen denn je. Auf dem Eis ist es die Gegenwart, die immer bedenklicher wird. Zwei Tage nach dem 1:7 zu Hause gegen La Chaux-de-Fonds verloren die Winterthurer am Donnerstag im Wallis gegen Sierre 2:7. Die Negativserie wurde damit auf acht Niederlagen verlängert.

HC Sierre – EHC Winterthur 7:2 Infos einblenden (5:1, 1:0, 1:1). – Graben. – SR Jordi/Fausel; Pitton/Guélat. – Tore: 1. (00:28) Castonguay (Volejnicek) 1:0. 2. (1:01) Lekic (Törmänen) 1:1. 13. Bougro (Perron, Maret/Ausschluss Wilkins) 2:1. 17. (16:28) Maxime Montandon (Berthoud, Dozin/Ausschluss Chiquet) 3:1. 18. (17:10) Maret (Bonvin) 4:1. 18. (17:57) Fellay (Dolana) 5:1. 38. Meyrat 6:1. 45. Berthoud (Castonguay) 7:1. 48. Steiner (Wilkins) 7:2. – Strafen: Je 4-mal 2 Minuten. – Sierre: In-Albon; Maret, Casserini; Maxime Montandon, Brantschen; Dozin, Berthoud; Vouardoux, Meyrat; Castonguay, Fellay, Heinimann; riat, Bougro, Perrenoud; Volejnicek, , Perron, Renaud; Arnaud Montandon, Bonvin, Dolana. – EHCW: Galley (17. Schijanow); Bartholet, Schüpbach; Hunziker, Steiner; Thévoz, Törmänen; Deussen; Lekic, Jobin, Beglieri; Haldimann, Wilkins, Ramel; Staiger, Hofstetter, Chiquet; Guignard, Valenza, Ren. – Bemerkungen: EHCW ohne Barbei,Engeler, Fröwis, Zwissler (verletzt) sowie Riesen, Posch, Rubin, Greuter, Moreno (überzählig), Orlov (U20-Nationalteam Frankreich). 55. Wilkins verschiesst Penalty.

Das Positive aus Winterthurer Sicht war: Nach zwei Monaten Verletzungspause kehrte Nelson Chiquet in die Aufstellung zurück. Theoretisch standen also wieder vier komplette Sturmlinien zur Verfügung. Doch weil Chiquet am Flügel eingesetzt wurde, spielte der EHCW de facto mit nur drei Centern.

Es braucht eine Steigerung

Gegen La Chaux-de-Fonds war der EHCW nach dem ersten Drittel 1:4 im Rückstand gewesen, in Sierre hiess es gar 1:5 nach 20 Minuten. Ein wesentlicher Grund für die hohen Resultate waren ungenügende Torhüterleistungen. Am Dienstag hatte Niels Riesen bei seinem Debüt nicht überzeugt. Im Wallis waren Loïc Galley und Timur Schijanow ebenfalls nicht gut genug. Galley wurde nach dem 1:3 ausgewechselt, Schijanow kam und kassierte gleich zwei haltbare Tore. Sierre entschied den Match in dieser Phase mit drei Treffern in 89 Sekunden.

Die Torhüter sind selbstredend nicht alleine verantwortlich für die Baisse des EHCW. Auch die Feldspieler müssen sich in praktisch allen Belangen steigern, und zwar schnell. Das letzte Spiel vor der Nationalteampause am Sonntag in Basel ist wegweisend dafür, ob der EHCW seine Ziele in dieser Saison noch erreichen kann. Verliert er, wird der Rückstand auf die Playoff-Ränge zu gross.

