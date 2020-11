Wirtschaftsforum geht ins Ausland – WEF soll wegen Schweizer Corona-Situation in Singapur stattfinden Die Organisatoren des Treffens von Wirtschaftsgrössen wollen ihr Treffen 2021 laut einem Medienbericht im Ausland abhalten. Grund soll die «schwierige Corona-Situation» in der Schweiz sein.

Gründer Klaus Schwab am letzten WEF im Januar 2020 in Davos. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Das nächste Weltwirtschaftsforum soll im Ausland stattfinden. 2021 wollen die Organisatoren das Treffen der Wirtschaftsgrössen in Singapur abhalten, wie CH-Media aufgrund von Insiderinformationen weiss. Grund sei die Corona-Situation in der Schweiz. Für internationale Manager werden das Land zu einer «No-go-area».

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sei die Austragung in der Zentralschweiz noch nicht gesichert, sagte WEF-Gründer Klaus Schwab in einem Interview mit den «CH Media»-Zeitungen vom Samstag. Leider sei die Situation aktuell in der Schweiz diesbezüglich schwierig. Die Schweiz sei als Austragungsort gesetzt, solange die Coronalage dies zulasse, sagte Schwab weiter. Organisatoren würden die Lage laufend beobachten und zeitnah «definitiv» entscheiden.

Das Treffen hochrangiger Politiker und Wirtschaftsleute aus aller Welt werde nur dann durchgeführt, wenn die Sicherheit und die Gesundheit für die Teilnehmer und die Bevölkerung garantiert seien, sagte Schwab. Das WEF als sogenannter Super-Spreader-Event müsse ausgeschlossen sein wegen der Gesundheit der Menschen und auch, weil ein solcher Vorfall Folgen für das WEF haben könne, von denen sich die Organisation nicht mehr erholen würde.

Gemäss CH Media prüft das WEF alternative Veranstaltungsorte in Ländern, die derzeit weniger stark von der Pandemie betroffen sind. Schwab äusserte sich im Interview nicht dazu.

Das Weltwirtschaftsforum soll 2021 nicht wie bisher Anfang Jahr in Davos GR stattfinden, sondern vom 17. bis zum 21. Mai auf dem Bürgenstock NW und in Luzern. In der 50-jährigen WEF-Geschichte fand das Elite-Treffen erst einmal ausserhalb der Schweiz statt. Die Veranstaltung war wegen der Terroranschläge vom 11. September 2001 und angekündigter Demonstrationen von Globalisierungsgegnern 2002 von Davos nach New York verlegt worden.

Laut Schwab sollen an dem Treffen statt wie bisher gegen 3000 nur 500 bis 1200 Gäste teilnehmen. Eine Einladung erhalten soll auch der neugewählte US-Präsident Joe Biden. Dieser war bisher zweimal als Vizepräsident in Davos aufgetreten. Auch als Abgeordneter des Senats besuchte er mehrmals den Anlass.

SDA