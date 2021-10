Kulturmagazin «Coucou» in Winterthur – Nächstes Ziel: Löhne zahlen Das Kulturmagazin «Coucou» ist kurz nach der 100. Ausgabe in einer schwierigen Phase. Es soll professionalisiert werden und weniger an einzelnen Personen hängen. Doch das ist nicht so einfach. Deborah von Wartburg

Nach der Arbeit noch an die Redaktionssitzung: So sieht die Realität des «Coucou»-Teams aus. Foto: Enzo Lopardo

Konzentriert blicken die Redaktorinnen und Redaktoren des Winterthurer Kulturmagazins «Coucou» in ihre Laptops. Gemütlich, aber eng ist es in dem überfüllten holzgetäfelten Dachbüro an der Steinberggasse. Das junge Team lässt sich von den Kunstplakaten und Bücherwänden jedoch nicht ablenken und diskutiert die Novemberausgabe, das 101. «Coucou».

«Wie betten wir das Cover-Projekt von Sarah und Marko ins Heft ein?» Jemand schlägt das Impressum vor. Eine Kollegin das Inhaltsverzeichnis. «Wie machen das andere Magazine?», fragt Bildredaktor Roman Surber. «Bei denen haben Coverbild und Ausgabe wahrscheinlich einen inhaltlichen Zusammenhang.» Alle lachen. Man einigt sich auf die Lösung Inhaltsverzeichnis. Surber beisst unauffällig in ein Laugenbrötchen: ein eiliger Znacht, der die Redaktionssitzung nicht stören soll.