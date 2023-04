Kolumne Lomo – Nächtliche Fragen Die Gedanken des «Landbote»-Kolumnisten kreisen um die eine wichtige Frage. Nein, nicht diejenige nach dem Geheimnis der schwarzen Löcher. Johannes Binotto

Wie heisst der Mann der ehemaligen Arbeitskollegin meines Vaters mit Vornamen? Archivfoto: PD

Ich schlafe schlecht. Ich wache auf und meine Gedanken kreisen. Das ist ja schon mühsam genug. Aber wenn wenigstens die kreisenden Gedanken solche wären, um die zu kreisen sich auch wirklich lohnen würde.

Ich mein, ich hätte ja durchaus Verständnis, dass mir zum Beispiel die Frage im Kopf herumginge, woraus schwarze Löcher eigentlich bestehen. Sind es Teilchen? Und wenn ja, was für welche? Und wenn nicht, was bedeutet das dann für die physikalischen Gesetze der Gravitation?

Oder wie die Polignac-Vermutung zu beweisen wäre, der zufolge es für jede natürliche Zahl n unendlich viele aufeinanderfolgende Primzahlen mit der Differenz 2n gibt. Seit 1849 knobelt man da rum, dann kann man ja schon mal den Schlaf verlieren.

Oder von mir aus können es auch ganz individuelle und konkrete Fragen sein, wie zum Beispiel: Was soll ich morgen im Unterricht erzählen? Oder: Haben wir genügend Klopapier eingekauft? Das hat ja doch immerhin eine gewisse lebensweltliche Relevanz.

Aber was ich mich letzte Nacht die ganze Zeit gefragt hab, das war: Wie heisst der Mann der ehemaligen Arbeitskollegin meines Vaters mit Vornamen? Nicht, dass ich mich bei dem hätte melden müssen. Ich hab seit dreissig Jahren nichts mehr mit der früheren Arbeitskollegin meines Vaters zu tun gehabt, geschweige denn mit ihrem Mann, mit dem ich, wenn ich es mir recht überlege, glaub ohnehin noch überhaupt nie gesprochen habe. Und trotzdem wach ich um zwei Uhr auf und studiere seinem Namen nach, und dann ärgere ich mich darüber, dass ich jetzt darüber nachdenke, und dann ärgere ich mich, dass ich mich ärgere, und dann schlafe ich verärgert wieder ein, und dann sagt im Traum eine Stimme zu mir: «So jetzt, wo du dich nicht mehr ärgerst, kannst du mir jetzt trotzdem bitte sagen, wie er denn mit Vornamen hiess?»

Und dann wache ich wieder schweissgebadet auf. Schweissgebadet! Wegen so eines Unsinns! Ich höre mir ein Hörspiel an, um mich abzulenken. Aber natürlich vermischt sich jetzt das Hörspiel mit der Frage, und nun ist es Sherlock Holmes der seinen Watson fragt, wie der Mann der Arbeitskollegin heisse. Na ja, irgendwann war die Nacht dann vorbei und ich erledigt. Mir ist der Name dann heute beim Frühstück eingefallen. Elmar. Ja, ich weiss, ich hatte auch ein spannenderes Resultat erwartet.

