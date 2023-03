Bayern München zieht Reissleine – Nagelsmann muss gehen – Tuchel kommt Der deutsche Rekordmeister trennt sich per sofort von Trainer Julian Nagelsmann. Als Nachfolger steht Thomas Tuchel bereit, er soll am Freitag unterschreiben. Ueli Kägi Herbie Egli

Julian Nagelsmann wird in der Länderspielpause entlassen. Foto: Dean Mouhtaropoulos (Getty Images)

Yann Sommer bekommt bei Bayern München bald einen neuen Trainer. Wie die Zeitung «Bild» berichtet, trennt sich der deutsche Rekordmeister per sofort von Julian Nagelsmann. Als Nachfolger soll der 49-jährige Thomas Tuchel bereit stehen. Tuchel gewann mit Chelsea 2021 die Champions League mit einem Finalsieg über Manchester City, ein gutes Jahr später wurde er bei den Londonern entlassen. Seither wartet er auf die nächste Aufgabe.

Zuletzt wurde Tuchel auch mit Real Madrid und Tottenham in Verbindung gebracht, nun also soll er die Bayern übernehmen. Eine Bestätigung des deutschen Rekordmeisters zum Trainerwechsel steht zwar noch aus, aber verschiedene Medien rechnen damit, dass der Vertrag mit Tuchel am Freitag unterschrieben wird. Das erste Training soll er dann am Montag leiten.

Riesige Ablöse und langer Vertrag für Nagelsmann

Der freigestellte Nagelsmann war 2021 aus Leipzig nach München gekommen. Der 35-Jährige hatte die für einen Trainer rekordhohe Ablösesumme von 25 Millionen Euro Ablöse gekostet, sein Vertrag wäre noch bis 2026 gelaufen. Zum Verhängnis wurden Nagelsmann die jüngsten Leistungen in der Bundesliga. Während sein Team in der Champions League überzeugte und im Achtelfinal auch Paris St-Germain eliminierte, strauchelte es in der heimischen Liga zuletzt regelmässig. Im laufenden Jahr haben die Münchner auf Borussia Dortmund 10 Punkte verspielt. Am vergangenen Sonntag verloren die Bayern in Leverkusen nach Vorsprung noch 1:2.

«Wir haben alles vermissen lassen, und haben uns von einer Mannschaft, die Donnerstag noch gespielt hat, überrennen lassen», sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach dem Match. Und er schickte auch noch diesen Satz hinterher: «So wenig Antrieb, so wenig Mentalität, so wenig Zweikampfführung, so wenig Durchsetzungsvermögen habe ich selten erlebt.»

Bei der Premiere trifft Tuchel auf seinen alten Club

Mit der Niederlage in Leverkusen verloren die Bayern auch die Tabellenführung in der Bundesliga an den BVB. Am 1. April kommt es in München zum Direktduell der beiden Teams – und aller Voraussicht nach zur Bayern-Premiere unter Thomas Tuchel. Dass Tuchel von 2015 bis 2017 Trainer in Dortmund war, macht das Spitzenspiel noch etwas aufregender.

